Svédországban tombol az erőszak: migránsok és tinédzserek a támadók között

A szervezett bűnözés Svédországban az elmúlt években gyökeresen átalakult. A korábbi motoros bandákat lazán szervezett, területalapú hálózatok váltották fel, amelyeket gyakran második generációs bevándorlók vezetnek – írja a Magyar Nemzet.

A bűnszervezetek tevékenysége rendkívül változatos: kábítószer- és fegyverkereskedelem, embercsempészet, pénzmosás, valamint jóléti csalások, például egészség- és oltóközpontokon keresztül. Ezek a módszerek rugalmasabbá tették a hálózatokat a hatósági fellépésekkel szemben.