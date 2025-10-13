Brutális vonatbaleset: órákon át tartott a mentés

Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva - írta a Magyar Nemzet.

Vérfagyasztó látványt nyújtanak a roncsok Szádalmás közelében, ahol súlyos vonatbaleset történt hétfőn délelőtt – írja a Boon, amely riportot közölt a helyszínről.

A helyszíni beszámolók szerint az ütközés ereje rendkívül nagy volt, a szerelvények súlyosan megrongálódtak, és

több ember megsérült, köztük néhányan súlyosan.

A sérülteket mentőautókkal és mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A baleset pontos körülményeit még vizsgálják, de az első információk szerint az egyik vonat nem adta meg az elsőbbséget, amikor egy alagút előtti szakaszra hajtott. A mentés és a helyszínelés nehézkesen zajlott, mivel az esemény után jelentős

forgalmi dugók alakultak ki, amelyek megnehezítették a segélyszolgálatok bejutását a területre.

A hatóságok egyelőre nem zárják ki sem az emberi mulasztás, sem a műszaki hiba lehetőségét.

Szádalmás polgármestere a helyszínen elmondta, hogy a település felkészült a sérültek fogadására, de végül mindenkit közvetlenül kórházba szállítottak. Kiemelte, hogy

azon a vasúti szakaszon különös odafigyelést igényel a közlekedés, mivel ritka módon két vonal egyetlen pályára szűkül,

ami fokozott balesetveszélyt jelent.

A teljes cikkért kattintson.

Telefonon egyeztetett szlovák kollégájával Szijjártó Péter a rozsnyói vonatbaleset kapcsán

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett a tárca közlése szerint szlovák kollégájával, Juraj Blanárral, amelynek során kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyar Országos Mentőszolgálat segítségét.

A szlovák hatóságok közlése szerint a jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben.

A baleset helyszínén tartózkodik az ügyben eljáró magyar konzul, aki folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban van az illetékes szlovák hatóságokkal, és szükség esetén kész minden segítséget megadni a magyar állampolgárok részére.