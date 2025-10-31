33 perce
Tovább pusztít Melissa: a hurrikán elérte Bermudát
A Melissa hurrikán csütörtök este elérte Bermudát, miután pusztító útján átsöpört Jamaicán, Kubán és Haitin, ahol legalább harmincan meghaltak – írja az MTI.
Árvízben gázolnak emberek Petit-Goave-ban 2025. október 30-án, miután átvonult Haitin a Melissa hurrikán
Forrás: MTI/EPA/EFE
Fotó: Mentor David Lorens
A Bermudákon az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) óránkénti 165 kilométeres szélsebességet mért. A Bahamákon a riasztást feloldották.
Haitin, amelyet a hurrikán következtében erős esőzések sújtottak, legalább 30 ember, köztük tíz gyermek halt meg, és húszan eltűntek a helyi hatóságok csütörtökön közzétett új jelentése szerint. A halálesetek többségét – huszonhármat – egy folyó áradása okozta az ország délnyugati részén.
Kubában szerdától nekiláttak a törmelékkel borított utcák takarításának. Santiago de Cubában, az ország második legnagyobb városában házak dőltek össze, miután a bádogtetők nem bírták a terhelést. A városban nincs áram, számos távvezetékoszlop ledőlt.
Elérte Kubát a rendkívül veszélyes Melissa hurrikánTöbb százezer embernek kellett elhagynia otthonát.
Miguel Diaz-Canel kubai elnök közölte, hogy a hurrikán jelentős károkat okozott, de a hatóságok szerint nem voltak áldozatok.
A Melissa, amely 5-ös kategóriájú hurrikánként, óránkénti 300 kilométeres szélsebességgel érte el Jamaicát, az elmúlt 90 év legerősebb trópusi vihara volt a szigetországban.
Hatalmas, példátlan pusztítást végzett az infrastruktúrában, az ingatlanokban, az utakban, a kommunikációs és energiaellátó hálózatokban
– nyilatkozta Kingstonban Dennis Zulu, az ENSZ karibi koordinátora, aki szerint a 2,8 millió lakosú szigeten egymillió ember érintett a trópusi vihar.
Lecsapott Melissa: már halálos áldozatai is vannak a trópusi viharnakMeteorológiai szolgáltatók további esőkre figyelmeztettek a karibi térségben.
Dana Morris Dixon információs miniszter csütörtök esti tájékoztatása szerint eddig 19 halálos áldozatról tudnak Jamaicán. Desmond McKenzie helyi önkormányzati miniszter szerint ugyanakkor további áldozatokra is számítanak. Mint mondta, sok lakos még mindig nem tudta felvenni a kapcsolatot szeretteivel.
A kormány szerint a jamaicai hadsereg azon dolgozik, hogy megtisztítsa az elzárt utakat. Közben fokozatosan érkeznek a külföldi segélyek.
Az Egyesült Államok mentőcsapatokat, valamint létfontosságú ellátmányt küldött az érintett területekre – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
Az Egyesült Királyság 2,8 millió euró értékű sürgősségi pénzügyi segítséget nyújt az érintett országoknak, Franciaország pedig szintén segélyszállítmányt küld Jamaicára.
