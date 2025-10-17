Rejtély, hogy tűnt el egy 600 ezer eurós Picasso-festmény

Nyomozást indított a spanyol rendőrség egy Picasso-kép után, amelynek akkor veszett nyoma, mikor Madridból egy granadai kiállításra szállították – számolt be róla a The Guardian brit napilap online kiadása.

Az 1919-ből származó kis papírképet a granadai CajaGranada kulturális központban akarták kiállítani

A magánkézben lévő Naturaleza muerta con guitarra (Csendélet gitárral) című Picasso-alkotás értékét mintegy 600 ezer euróra (234 millió forintra) teszik.

Az 1919-ből származó, 12,7 centiméterszer 9,8 centiméteres, vízfestékkel és ceruzával készült kis papírképet a granadai CajaGranada kulturális központban akarták kiállítani, ezért több tucatnyi további műalkotással együtt becsomagolva indították útnak Madridból.

A hatóságok közlése szerint a kiállítás kurátorai október 10-én tettek feljelentést a festmény eltűnése miatt. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, de egyelőre nem történt letartóztatás.

A rendőrség azt vizsgálja, hogy a műalkotás Madrid és Granada között mikor és hol tűnhetett el.

A CajaGranada Alapítvány közlése szerint a szállítmány október 3-án, a terveknek megfelelően érkezett meg Madridból. De az összes műtárgyat csak napokkal később, a kicsomagoláskor tudták leellenőrizni, mert nem minden becsomagolt mű számozása volt rendben.

A kiállítás anyagát az érkezéstől a kicsomagolásig videókamerával figyelték, ezért az alapítvány szerint a Picasso-festmény valamikor út közben tűnhetett el.

Spanyol médiajelentések szerint a szállítók Granadába tartva feltehetően megálltak éjszakára, és ez alatt felváltva ügyeltek az értékes szállítmányra.