1 órája
Szándékos robbantás végzett három csendőrrel
Egy hatósági akcióban résztvevő három csendőr halálát okozta egy robbanás, amely Veronától délre, Castel D’Azzanóban történt – jelentette kedden az ANSA olasz hírügynökség.
A tűzoltók nem tudták megmenteni a csendőröket, mindhárman meghaltak a robbantásban
Forrás: Shutterstock
A hatóságok egy vidéki házat akartak kiüríteni, amelyben három testvér élt. Az akciót már napok óta tervezték, miután több kísérlet is kudarcot vallott, hogy rávegyék az ingatlan elhagyására a három testvért, akik többször is azzal fenyegetőztek, hogy felrobbantják magukat.
A nyomozók szerint szándékosan előidézett gázrobbanás történt, amikor a házba behatolva kinyitották a bejárati ajtót. Az ANSA jelentése szerint a robbanás hatására a kétszintes épület összedőlt, és maga alá temette a műveletben résztvevőket.
A tűzoltók, akik már szintén a helyszínen voltak a robbanáskor, azonnal megkezdték a mentést, de a három csendőr életét már nem tudták megmenteni.
A robbanásban az akció résztvevői közül további 15 személy – 11 csendőr, három rendőr és egy tűzoltó – sérült meg, őket kórházba szállították.
A helyszínen őrizetbe vettek egy férfit és egy nőt, a hatvanas éveikben járó testvéreket, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt a robbanáshoz, amelyben a testvérpár női tagja is megsebesült. A harmadik testvért – egy férfit – a környéken kapták el szökés közben.
A gazdálkodással foglalkozó testvérek pénzügyi és jelzálogproblémákkal küzdöttek. Mivel már a korábbi kilakoltatási kísérletek alkalmával is önmaguk felrobbantásával fenyegetőztek, a hatóságok idén Padovából és Mestréből hívtak speciálisan kiképzett szakembereket. A rendőrök közül többen a tetőről próbáltak meg behatolni a házba.
Krimi
- Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit
- Hó fogságából szabadították ki a Mount Everest keleti oldalán rekedt túrázókat (videó)
- Vigyázzon! A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő AI-videó terjed a neten
- Lövöldözés Sydney-ben: autókra nyitott tüzet egy férfi, sokan megsérültek
- Lavina sodort el három hegymászót