Hónapváltás

A Warner-Magneoton konzekvens és tiszteletre méltó életműsorozatainak köszönhetően az utóbbi időben jó néhány Tina Turner-cd landolt nálam a hetvenes évekbeli, átmeneti korszakából (sokan összetennék a kezüket egy ilyen átmeneti korszakért), de ez most egy vinyl, és a tetejébe még gyöngyházszínű is. Ha egy darabot kellene választanom ennek a csodálatos nőnek az életművéből, erre böknék rá. Private Dancer eredetileg 1984-ben jelent meg. És akkor most nézzük rendszertanilag, abba foglalva mintegy, szép példájaként annak, miként függ össze minden mindennel ezen a világon, így tehát a popzenében is. A Private Danceren hallható többek között az 1984 című dal is, Orwell ugyebár, de esetünkben egy David Bowie-szerzemény. A Private Dancer turnén felbukkan Bowie is, hogy együtt elénekeljék a Tonight című kompzíciót, és közben David egy ponton lekanyarítja Tináról a szoknyát, ami vagy megrendezett, vagy spontán gesztus, de ez szinte édesmindegy. A Tonight viszont eredetileg egy Iggy Pop-sláger, abból az időből, amikor Bowie kirángatja az akkor még egyáltalán nem papakorú Iggyt a gyogyóból. A hároméves névadónak akkoriban még híre-hamva sincs, de még az anyukájának se, aki Veszprémben született, és nekem is csak alig. A hanglemezen hallható továbbá a Help (John Lennon–Paul McCartney), a címadó dalt pedig Mark Knopfler (Dire Straits) szerzette volt és vala. Nos, így megy ez valahogy.