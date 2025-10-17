október 17., péntek

Nemzetközi közélet

1 órája

Trump-Putyin találkozó Budapesten - A veszprém megyei választókerületi elnökök reakciói

Trump#Orbán Viktor#Putyin

Budapesten egyeztet Donald Trump és Vlagyimir Putyin az ukrán háború lezárásáról. A Veszprém megyei választókerületi elnökök is reagáltak Putyin és Trump találkozójának hírére.

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között – jelentette ki az amerikai elnök, miután orosz kollégájával tágyalt telefonon. Donald Trump azelőtt tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy pénteken az ukrán elnökkel találkozik - írta a Magyar Nemzet.

Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük nagyon produktív volt, és hogy nagy előrelépés történt az orosz vezetővel. Megjegyezte, hogy Putyin gratulált neki a „közel-keleti béke nagyszerű eredményéhez, amiről évszázadok óta álmodoznak”.

Budapest a helyszín, ahol Putyin és Trump a békéről tárgyal

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök. 

A veszprém megyei választókerületi elnökök is reagáltak a hírre.

Ovádi Péter 1. választókörzetének képviselője. Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos az amerikai elnök teljes üzenetét osztotta meg közösségi oldalán:

Közelebb a béke címmel adott hírt Kontrát Károly, a 2. sz. egyéni választókerületének országgyűlési képviselője a közelgő csúcstalálkozóról:

"Békecsúcs Budapesten!

Újabb esély a békére, és nagy megerősítés a békepárti álláspontunknak! Orbán Viktor miniszterelnök következetes békepolitikája kivívta a nagyhatalmak bizalmát és végre eredményhez vezethet! " - ezekkel a mondatokkal osztotta meg Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a 3. számú választókerület elnöke Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzését.

 

