Kőhalmi Emese és Rendessy Eszter nagyszerűen versenyezve megnyerte a kajak kettesek 1000 méteres versenyét.

Ugyancsak jól szerepelt az Eb pénteki napján a kajakos Varga Ádám is, aki ezüstérmet nyert 500 méteren, valamint a férfi kajaknégyes is: a Mizsér Márk, Béke Kornél, Erdőssy Csaba, Erdélyi Tamás összeállítású kajaknégyes bronzérmet szerzett 1000 méteren. Szintén bronzéremnek örülhet az Adolf Balázs, Fejes Dániel kenus páros is, a fiúk 1000 méteren értek be harmadikként a célba.

Az első számban, férfi K-4 1000 méteren Magyarország tavaly ezüstérmet szerzett az Eb-n a most egyformán eltiltott fehéroroszok és oroszok közé beékelődve, de ezúttal egy teljesen más összeállítású csapat szállt vízre. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok öttusázó, Mizsér Attila fia, Márk által sztrókolt Mizsér, Béke Kornél, Erdőssy Csaba, Erdélyi Tamás egység a nyolchajós mezőnyben a németekkel és a spanyolokkal vívott nagy harcot, és végül harmadikként ért be, így magyar éremmel kezdődött a döntős program.

A női kajak ketteseknél egy nagyon fiatal páros, a 20 éves Kőhalmi és a 19 éves Rendessy képviselte a magyar színeket, az egység remek előfutam-győzelemmel biztosította a helyét a legjobb kilenc között.

A fináléban is nagyon bátran versenyzett a páros, hamar az élre állt és végig tartva az előnyét aranyéremnek örülhetett.

A tavalyi tokiói olimpián még szerepelt a műsorban a férfi kenu kettesek 1000 méteres száma, amely azonban azóta kikerült a programból, és ez meg is látszik az indulók számán, a mostani Eb-re már csak éppen egydöntőnyi hajó nevezett. Köztük az Adolf, Fejes páros, amely különlegesnek számít, mivel mindkét 22 éves kenus a jobb oldalon evez, ez nem megszokott a nemzetközi mezőnyben. A duó sokáig a középmezőnyben haladt, aztán a táv második felében feljött harmadiknak, végül ebben a pozícióban ért be a németek és az olaszok mögött.

Az FTC 28 éves kenusa, Balla Virág tavaly második lett az Eb-n 500 méter egyesben, és miután két hete, a vb-n csak a címvédő és világbajnok ukrán Ludmila Luzan tudta megelőzni az európaiak közül, most is esélyes volt a dobogóra. A táv nagy részében harmadikként is lapátolt, de végül horvát riválisa lehajrázta, így ismét meg kellett elégednie a negyedik hellyel. A számot a spanyol Maria Corbera nyerte.

A tokiói olimpián 1000 méteren Kopasz Bálint mögött ezüstérmes Varga Ádám ezúttal K-1 500 méteren indult, és a csütörtöki előfutamban egy több mint magabiztos győzelemmel tette le a névjegyét. A döntőben a portugálok klasszisa, a vb-bronzérmes portugál Fernando Pimenta, a tavalyi Eb-n harmadik cseh Jakub Zavrel és a német Jacob Schopf ígérkezett a legnagyobb riválisának, végül utóbbival vívott óriási csatát. A táv második felében hol az egyik, hol a másik vezetett, végül a hazai kajakos jött ki jobban a harcból. A 22 éves Varga ezüstérmet szerzett.

A többi döntőt szombaton és vasárnap rendezik.