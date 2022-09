A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) kimutatása szerint

a csatárnak, aki debütáló BL-meccsét játszotta a katalán gárdában, a mostani volt a hatodik háromgólos találkozója az európai elitsorozatban.

Korábban a Borussia Dortmund játékosaként egyszer, majd a Bayern München színeiben négyszer is triplázott, márpedig hasonló még senkinek sem sikerült három különböző csapattal. Több BL-mesterhármassal is csak két futballista, az argentin Lionel Messi és a portugál Cristiano Ronaldo büszkélkedhet, ők egyformán nyolc olyan meccset játszottak eddig, amelyen háromszor is eredményesek voltak.

A klubcsapataiban és a válogatottban szerzett tripláit tekintve a 34 éves Lewandowskinak összességében a szerdai a 31. mesterhármasa volt pályafutása során.

A Manchester Unitedben egy ideje rendre csak csereként szóhoz jutó, 37 esztendős Ronaldo 60, a 35 éves Messi 56 triplát jegyez, utóbbi valamennyit a Paris Saint-Germain előtti egyetlen "munkahelyén", az FC Barcelonában produkálta.

Százalékosan viszont a lengyel játékos áll a legjobban a rangsorban: ő a BL-ben játszott eddigi 107 meccsén 89 gólt szerzett, ami 0,83-as gólátlagnak felel meg, míg Messinél ez az adat 0,80 (125 gól 157 meccsen), Ronaldónál pedig 0,75 (141/187) - írta az IFFHS.

A szervezet összegzése szerint Antoine Griezmann (Atlético Madrid) gólja lett a Bajnokok Ligája történetének legkésőbb elért találata: a francia világbajnok, aki csereként jutott szóhoz spanyol együttesében, a hosszabbításban, 100 perc és 18 másodperc elteltével vette be a portugál FC Porto kapuját (2-1). A korábbi rekord Luis Suárezé volt, aki ugyancsak az Atlético labdarúgójaként az AC Milannak lőtt győztes gólt a 2021/22-es idényben 96 perc 21 másodperc után. Griezmann gólja amúgy kereken a 800. a BL történetében, amely francia játékos nevéhez fűződik - olvasható az IFFHS anyagában.

Forrás: MTI