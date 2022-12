Kosárlabda 1 órája

Doncic rekordot állított fel az NBA-ben

A Dallas Mavericks szlovén kosárlabdázója varázslatos játékkal harcolta ki a hosszabbítást a New York Knicks ellen, amelyet végül a csapata meg is nyert. Doncic egyéni csúcsot javított a szerzett pontok és a lepattanók terén, valamint a 60 pont klubrekord is, a Dallas Mavericks történelmében senki sem dobott még ennyit.

Luka Doncic a kosárlabda-Európa-bajnokság berlini negyeddöntőjében, 2022. szeptember 14-én Forrás: AFP Fotós: Oliver Behrendt

Luka Doncic 60 ponttal, 21 lepattanóval és 10 gólpasszal vezette sikerre a Dallast a New York ellen az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) keddi játéknapján, a liga történetében még senki sem rukkolt elő ilyen statisztikával – írta meg az MTI. Ain't nothing but a little Luka Magic. pic.twitter.com/qlToQlCAkj — NBA (@NBA) December 28, 2022 A mérkőzés egyik érdekessége, hogy a Knicks másodpercekkel a vége előtt 115–113-ra vezetett. Ekkor a 23 éves Doncic büntetőt végezhetett el, amelyet szándékosan kihagyott, majd a lepattanót a szerencsének is köszönhetően sikerült begyűjtenie. A labdát azonnal visszadobta és így döntetlenre mentette a mérkőzést. Ezután jöhetett a hosszabbítás.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!