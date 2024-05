A Liverpool számára már nem volt tétje a Premier League utolsó előtti fordulójában hétfő este játszott meccsnek az Aston Villa otthonában. A 3–3-as végeredménynek nem örülhetnek Szoboszlai Dominikék. A hazaiak a 85. és a 88. percben szerzett góljaikkal mentettek meg egy pontot – írta meg a Magyar Nemzet.

Szoboszlai ziccert rontott

A Liverpool kiválóan kezdett, a 48. percben már 3–1-re vezetett, és úgy tűnt, simán behúzza az Aston Villa elleni meccset. A 76. percben Jürgen Klopp négyet is cserélt, ekkor állt be Szoboszlai is. A magyar válogatott csapatkapitánya gólt is szerezhetett volna, ehelyett a Liverpool kapott kettőt, az egyiket Mac Allister hibájából, a másikat peches, megpattant lövésből. A találkozó után Klopp külön kitért Szoboszlai lehetőségére.

Rögtön a csere után volt két-három nagy helyzetünk, köztük egy hatalmas is, amikor Szoboszlai ziccert lőhetett az ötös környékéről. Aztán elkövettünk egy hibát, az eladott labdánk után 3–2-re feljött a Villa, és megérezte az esélyt. Végül szereztek egy pontot, így a végeredmény nem nagyszerű, de nem erről szól a szezonunk története

– említette meg a magyar válogatott csapatkapitányát Jürgen Klopp a találkozó után.