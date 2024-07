A világbajnoki címvédő Argentína hosszabbításban 1-0-ra legyőzte Kolumbiát, így megvédve a címét, tizenhatodszor is megnyerte a Copa Américát. Lionel Messit sérülés miatt le kellett cserélni, a nyolcszoros aranylabdásnak patakokban folytak a kispadon. A Miamiban megrendezett finálé azonban nemcsak az argentin klasszis drámája miatt maradt emlékezetes, hiszen a meccs előtt óriási káosz alakult ki a Hard Rock Stadion előtt.

A Copa América fináléja óriási botránnyal indult, ugyanis a Miamiban érkező szurkolók lassú beléptetése miatt több mint 80 perces késéssel kezdődött a találkozó – írta meg az Origo.

Újabb botrány a Copán

Mint kiderült, jeggyel nem rendelkező drukkerek ezrei próbálkoztak a bejutással a kapukon át, és elsősorban az ő elfogásukra összpontosult a biztonságiak figyelme, ezért az érvényes belépővel rendelkezők csak lassan, emiatt pedig többségükben pánikhangulatban lépkedtek be a nézőtérre – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Ez már a második súlyos rendezési hiányosság a Copán, az Uruguay–Kolumbia elődöntő végén a kolumbiai drukkerek inzultálták az uruguayi játékosok hozzátartozóit, a futballisták Darwin Nunez vezérletével felmásztak a lelátóra és ökölharcba bocsátkoztak a drukkerekkel, hogy megvédjék a szeretteiket. A floridai Hard Rock Stadionban kolumbiai csapat a második, a csapatot legutóbb (2022 februárjában) legyőző Argentína pedig a rekordot jelentő tizenhatodik trófeájáért küzdött a dél-amerikai kontinenstornák történetében. A szövetségi kapitány Lionel Scaloni az elődöntőhöz képet változatlan felállásban küldte pályára az argentinokat, így a válogatottságtól visszavonuló Ángel Di María és a minden bizonnyal utolsó Copa-meccsét játszó Lionel Messi is a pályán kezdett, bár utóbbit a második félidőben le kellett cserélni sérülés miatt.

Messi zokogott, Argentína nyert

Ahogy arra számítani lehetett, a kolumbiaiak durva játékkal próbálták megfékezni az argentin sztárokat. Lionel Messit már az első félidőben ápolni kellett – a szünetben Shakira tartott koncertet –, a 66. percben pedig le is kellett cserélni, ami után Messi sírva fakadt a kispadon. A rendes játékidőben nem született gól, így jöhetett a hosszabbítás. A kétszer tizenöt perces ráadásban is folytatódott az argentin nyomás, Camilo Vargas kapus azonban sokáig jól tette az egyre több dolgát, miközben Kolumbia elöl legfeljebb egy-egy kontrában reménykedhetett. A fordulás után azonban a csereként beállt Lautaro Martínez mindent eldöntött: egy kiugratás után a tizenhatoson belülről, kissé jobbról a hosszú alsóba lőtt. Kolumbia pedig hiába próbálkozott, nem tudott gólt lőni, a videóbíró sem ítélt nekik tizenegyest, így a csapat elvesztette a döntőt és a két és fél éve tartó veretlenséget. Lionel Scaloni még a lefújás előtt lecserélte a másik veteránt, Ángel di Maríát, hogy a közönsé őt is megünnepelje. A sikerével Copa-rekorder Argentína azt is kiharcolta, hogy ezzel 2025 nyarán játszhat majd az Európa-bajnok Spanyolország ellen a Finalissima mérkőzésén. A kontinenstorna gólkirálya az öt találatig jutó Lautaro Martínez lett, míg a bronzérmet Uruguay szerezte meg.