– Egy csapat vagyunk. Az előző meccsen is 60 percen keresztül küzdöttünk, ez vasárnap sem volt másként. A franciák elleni, csütörtöki mérkőzésen egy kicsit hibádzott a vége, most viszont majdnem tökéletes volt – nyilatkozta Golovin Vlagyimir, aki szerint a brazilok egyik legjobbjának, De Paulának kikapcsolása döntő fontosságú volt a második félidőben. Az utolsó öt percben egyenlő állásnál többször is támadhatott a vezetésért Golovin válogatottja: az utolsó percben Böde-Bíró ziccert védett – ez volt a 11. hárítása –, a második félidőben pályán lévő és ezúttal parádésan játszó Simon Petra pedig hat másodperccel a dudaszó előtt egy pontos távoli lövéssel eldöntötte a mérkőzést.

Örülök, hogy Simon Petra legfiatalabbként vállalta a terhet, lőtt az utolsó másodpercekben és sikerült is neki. Így születnek a nagyon komoly játékosok

– dicsérte játékosát a magyarok kapitánya.

– A ziccereket nem túl okosan fejeztük be, illetve a fél faultos helyzeteket nem fújták be a játékvezetők, átmentünk kapkodásba, idegesek lettünk és ebből sok volt. Hatalmasat küzdöttünk, sokszor azt hihették, hogy elment a meccs, de mi végig hittünk benne, hogy fordítani tudunk majd. Egymásért küzdöttünk, ennek köszönhetően sikerült győzni – nyilatkozta Klujber Katrin, aki Brazília ellen háromszor volt eredményes.