Golovin: megadtuk nekik az esélyt, ők meg éltek vele Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a találkozó elején mutatott játék alapján elveszítettek két pontot, a végét figyelembe véve viszont inkább nyertek egyet az Angola elleni 31-31-es döntetlen alkalmával a párizsi olimpia csoportkörében. „Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de álomszerűen kezdtünk, amit megbeszéltünk a videóelemzés alapján, az mind működött. Könnyű gólokat tudtunk lőni, jó volt a védekezés, az első félidő második felétől viszont elöl és hátul is bizonytalanok lettünk” – elemzett az interjúzónában a szakember. Vlagyimir Golovin, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI Hozzátette, kissé meglepetés volt, hogy az angolaiak ennyit használták a végül kilenc gólt szerző beállójukat, ugyanakkor ez taktikailag okkal történt, hiszen ezek az akciók a kettes posztról történtek általában, ott, ahol nem olyan magas a csapat. „Ha egy kicsit jobban koncentrálunk, akkor szerintem ez is megoldható lett volna” – mondta Albertina Kassoma esetleges semlegesítéséről. A kapitány megjegyezte, az afrikaiakon a bemelegítésen az látszott, hogy nincsenek igazán jó fizikai állapotban, és ezt igazolta a találkozó eleje is, azonban azzal, hogy „megérezték a vérszagot”, az adrenalin átlendítette őket ezen a nehézségeken. „Megadtuk nekik az esélyt, ők meg éltek vele” – fűzte hozzá. A csapatkapitány Böde-Bíró Blanka az MTI-nek azt mondta, hogy végig olyan feszesen kellett volna játszaniuk, mint az összecsapás elején. „Csalódott vagyok, hiszen nagyon jól indult a mérkőzés, onnantól viszont mintha elhittük volna, hogy megy majd minden magától, az ellenfél vérszemet kapott, a sors pedig melléjük állt. A brazilok elleni győzelem úgy ért volna igazán sokat, ha itt most nyerünk, Angolát meg kellett volna vernünk” – szögezte le a Ferencváros kapusa. Vámos Petra elmondta, magas szinten kezdték a találkozót, különösképpen a védekezés volt kiemelkedő, ugyanakkor sajnos éppen hátul „laposodtak el” a folytatásra. „Az angolaiak ettől belelendültek, bátran játszottak, főleg az átlövőik és a beállójuk, aki kiválóan mozgott” – vélekedett a Debrecen irányítója. Hozzátette, ettől függetlenül ha megtartották volna a „feszességet”, ez egy magabiztos győzelem lett volna.