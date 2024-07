Talán a mentális része a nehezebb, hiszen sokszor napról napra, percről percre változott a helyzet, és még most is ez van. Hétfő óta is edzek, csak már nem csináltam gyakorlatokat. Ahogy megkaptam a hírt, azonnal mentem le a terembe, csinálom újra a gyakikat, de ugye ebben a sportban pár nap kiesés is sokat számít. Ma még edzés és ügyintézés vár rám, felszerelést is kapok, és holnap irány Párizs. Az élet, a sors megadta ezt a lehetőséget, szeretnék élni vele, persze jobb lett volna, ha nyugodt körülmények között tudok készülni, főleg mentálisan, de az adott szituációhoz képest így is megpróbálom a lehető legjobb gyakorlatot bemutatni