B. D.: Majd csak ott derül ki, hogy mi lesz a taktika, ami remélhetőleg érmeket hoz a konyhánkra. Ha valaki az elején erős iramot diktál, mi biztosan vele megyünk, nem hagyjuk leszakítani magunkat, végig ott akarunk maradni az élmezőnyben. Én nem bánnám, ha magas fordulatszámon kellene úszni. Aztán még az is lehet, hogy mi ragadjuk magunkhoz a kezdeményezést. Ha ugyanis a végére hagyjuk a döntést, akkor sokakkal kell „megbirkóznunk”, ami lutri is. A medencében szeretnék A döntős lenni 1500 méteren, ahhoz legalább olyan időt kellene úsznom, mint februárban Dohában. Ezen számban két-hárman kiemelkednek, de mögöttük bármi lehet. Ha javítok néhány másodpercet a legjobb időmön, teljesülhet ez az álmom is.

S. Z.: A 800 méter az egyik kedvenc számom, ott jó lenne valami nagyot alkotni. Mondjuk, az A döntő közelébe érni, de ha mindent megtettem a futamomban, bármi is lesz, elégedetten mászok majd ki a medencéből. Furcsa lesz délelőtt úszni, de ha élvezni tudom, akkor minden megtörténhet. Ezerötszázon is összejöhet a finálé, ám ahhoz minimum négy másodpercet faragnom kellene az egyéni csúcsomból. Ami nem elképzelhetetlen – tehát meglephetem magam egy jó időeredménnyel.

– Év közben miként teljesítettetek az iskolapadban, sikerült az óráitokat összeegyeztetni az úszással, ezen túlmenően miről kellett lemondanotok, hogy jó formában utazhassatok Párizsba?

R. K.: Nekem sulimentes időszakom volt, a Pannon Egyetemen passzív félévem volt, csak a sportra koncentráltam. Más kérdés, ha korábban kicsit keményebben tanulok, már kezemben lenne a diploma, igaz, most is már csak a szakdolgozatom van hátra.