"Ott van egy olyan menüpont is, hogy 'Bajban külföldön', ne adja Isten, hogy előálljon ilyen helyzet, de ha mégis, akkor minden szükséges információt ott megtalál. Ráadásul van egy applikációnk, a Konzinfo Utazom, érdemes ezt letölteni, hiszen hogyha valami ügyes-bajos dolog áll elő, akkor így könnyebben tudnak segítséget hívni vagy információt találni" - tette hozzá.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint

a diplomatákat a +36 30 084 16 05-ös, 24 órában hívható ügyeleti telefonszámon lehet elérni.

"Azt kérem minden Franciaországba utazótól, hogy ezt a telefonszámot mentse el a telefonjába, és ha valamifajta ügyes-bajos dolga van, vagy ne adja Isten valamilyen komolyabb ügyben segítségre szorul, akkor természetesen ezt a telefonszámot hívhatja, s akkor kollégáim a szükséges segítséget biztosítani fogják" - mondta.

Arra is kitért, hogy a magyarok már az ötkarikás játékok pénteki megnyitója előtt, csütörtökön is izgulhatnak, ugyanis a női kézilabda-válogatott már most megkezdi a szereplését, ráadásul nem is egy könnyű mérkőzéssel.