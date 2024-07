Szilágyi Áron már olimpiai lázban ég Az olimpiára készülő magyar vívók kedden a hagyományoknak megfelelően nyílt edzésen köszöntek el a második otthonuknak számító Gerevich Aladár Sportcsarnoktól és válaszoltak az újságírók kérdéseire. Miközben készültek a közös csapatfotók, a versenyzők válaszoltak az újságírók kérdéseire. Az olimpián elsők között, már szombaton pástra lépő férfi kardozók vezetőedzője, Sárközi Gergely így nyilatkozott: „Nagyszerű, hogy a férfi kard kezd, nem kell sokáig várni a szereplésre. Én azt sem bánnám, ha már most pástra léphetnének a fiúk, mert készen állnak a versenyre” - mondta az MTI-nek. Szilágyi Áron a Zarándi Csaba férfi kard csapat világkupaversenyen a budapesti BOK Csarnokban 2024. március 24-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron már párizsi helyszíni tapasztalatairól is beszámolt az edzésen. „Amikor megnyitott az olimpiai falu, lehetőségem volt a magyar delegáció tagjaként felfedezni, a szobákat, az edzéshelyszíneket és még a mosodát is megnézni, igaz, a versenyhelyszínre nem jutottam be. A város már olimpiai lázban ég, és azóta én is” - hangsúlyozta Szilágyi Áron. Hozzátette, a felkészülés utolsó szakaszában már minden az ötkarikás játékokra emlékeztette, a felszerelés átvétele és a sajtónyilvános edzés is fokozza benne a kellemes feszültséget. Az edzést megtekintette Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is, akik elbeszélgettek a versenyzőkkel.