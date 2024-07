Az olimpia után visszavonul Andy Murray A párizsi olimpia után befejezi teniszpályafutását a kétszeres ötkarikás aranyérmes, korábbi világelső Andy Murray. A 37 éves brit játékos kedden a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra döntését. „Megérkeztem Párizsba, életem utolsó tenisztornájára” – írta Murray. Hozzátette: „Nagy-Britanniát képviselni pályafutásom messze legjobb időszaka volt és rendkívül büszke vagyok arra, hogy ezt még egyszer megtehetem.” A brit Andy Murray edzésen vesz részt a párizsi Roland-Garros Stadion komplexumában

Fotó: Edgar Su / Forrás: AFP Azt már korábban is tudni lehetett, hogy Murray az idei esztendő végén visszavonul, most azonban az is kiderült, hogy a párizsi olimpia lesz profi karrierje során az utolsó versenye. Murray 2012-ben Londonban és 2016-ban Rio de Janeiróban nyert olimpiai bajnoki címet egyesben, mindemellett háromszor győzött Grand Slam-tornán, 2013-ban Wimbledonban 77 év után diadalmaskodott hazai férfi indulóként. A 2019 óta kisebb-nagyobb sérülésekkel küzdő Murray 2012-ben Laura Robson partnereként vegyes párosban ezüstérmes nyert a nyári játékokon. A brit kiválóság jelenleg csupán 121. a világranglistán.