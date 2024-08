Érdi azért hétfőn ismét győzni tudott, negyven másodperccel a második helyezett előtt ért célba. Összetettben már a 14., de ez nem biztosította az éremfutamban való részvételt, hiszen oda a legjobb tíz kerül be. Az utolsó versenyen még lett volna rá esélye, hogy beverekedje magát az élmezőnybe, ám szélcsend miatt félbeszakították a futamot, és nem is folytatták. Így Érdi Mária nem tudott javítani a helyezésén, elbúcsúzott Párizstól. A férfiaknál elhalasztották a hétfői versenyeket, de ezzel együtt is eldőlt, hogy Vadnai Jonatán (ILCA 7 hajóosztály) hatodikként került a keddre tervezett éremfutamba.

Az olaszokkal játszanak a férfi pólósok

Sajnos nem hozott magyar továbbjutást a hétfő délelőtti atlétikai program a párizsi olimpián. Molnár Attila 400, Takács Boglárka 200 méteren a kritizált reményfutamban próbálkozott, de egyikük sem futhat elődöntőt. Klekner Hanga a női rúdugrás fináléjáról maradt le, ahol tizenkettő helyett húsz atléta indulhat majd.

Voltak jó kísérleteim, utolsóra nagyon lendületes lett a nekifutás, de túlságosan a léc alá kerültem, és nem tudtam fellendülni. Nagyon hosszú szezon volt, mindenki hajkurászta a versenyeket, az eredményeket, hogy kijusson a ranglista alapján. A mostani 4,40-es eredményemmel nem vagyok elégedett, az egész szezonommal viszont, hogy eljutottam ide az olimpiára, nagyon

– értékelt Klekner Hanga.