A Balaton Úszó Klub Veszprém 20 éves csillaga idén robbant be a sportág felnőtt nemzetközi élvonalába: az addigi pontszerző helyezései után a dohai vb-n negyedik lett, míg a belgrádi Eb-n aranyérem került a nyakába az öt kilométeres és bronzérem a tíz kilométeres viadal után, a váltóval pedig a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Megmutatta, hogy az elitmezőnyben is jó lehet, a névjegyét letéve áttört nála egy gát: úgymond megtanult nyerni. A hetente 70-80 km-t tempózó kiválóság nemrég, a szegedi Maty-éren rendezett nyílt vízi ob-n bezsebelte az 1500 méter első helyét, de tíz km-en is megvédte a címét. Mint a felsorolásból is kitűnik, remek formában érkezett meg az olimpiára, ahol az 1500 méter egyik szombati előfutamában a harmadik helyen végzett – 14:45.59-es időeredménnyel, amivel hét századdal megjavította az ajkai Kis Gergely régóta fennálló országos rekordját –, így összesítésben nyolcadikként váltott jegyet a döntőbe. Klubtársa, Sárkány Zalán nem jutott az említett fináléba, összesítésben a tizenegyedik lett, de neki is jár a gratuláció, mert ahol elindult Párizsban (400, 800, 1500 m gyors), ott egyéni csúcsot ért el – az egyébiránt lassúnak tartott medencében.

Fotó: MTI

A francia fővárosban 44 év után volt magyar finalista 1500 méteres gyorsúszásban, ahol Betlehem jól tartotta magát a legjobbakkal szemben, rendszerint a negyedik-ötödik helyen fordult. Végül az előző nap felállított rekordját alaposan túlszárnyalva, 14:40.91-es idővel a bravúros negyedik helyen zárt. Csak zárójelben: a győzelemhez világcsúcsra volt szükség.

– Azt sejtettem, hogy Dávid szombathoz képest tovább javul majd, de ezzel az idővel engem is meglepett, ám nem bánom – mondta örömmel a hangjában a lapunknak nyilatkozó Szokolai László, aki a bakonyi műhely ügyvezetőjeként és vezetőedzőjeként szurkolt tanítványának a gall arénában. Abban maradtunk a sportolómmal, hogy a korábbi idejéből megpróbál ötven méterenként egy-két tizedet faragni, s akkor ebben a szédületesen erős mezőnyben bármi megtörténhet. Ám ezzel a mutatóval minden előzetes várakozást felülmúlt, az ember nehezen is találja rá a szavakat. Nem vitás, fantasztikus formában van.