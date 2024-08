A koncentráció pedig nagyon is kellett, hiszen a fináléban nüanszok, ezredmásodpercek döntöttek. Ilyenkor mindig az utolsó emberen van a legnagyobb teher, Siklósi Gergely viszont ezúttal is bebizonyította, hogy nagyon jól tudja kezelni ezt a fajta nyomást. – Gergő utánpótlásvívóként is „fejező” ember volt csapatban, amikor kikapott, hajlamos volt ostorozni magát. Szalay Gyöngyi (Gergő 2017-ben elhunyt nevelőedzője, olimpiai bronzérmes, hétszeres világbajnok párbajtőröző – a szerk.) mindig azt mondta neki, gondoljon inkább arra, ha nyer, akkor ő a hős.