Varga Zsolt: az első pillanattól fogva kontroll alatt volt a japán csapat „Ezzel most elégedett vagyok, persze nyilván ha videón elemezném, akkor ebben is találnék olyan hibákat, amiket ki lehet javítani, de összességében azt gondolom, hogy az első pillanattól fogva kontroll alatt volt a japán csapat” - nyilatkozta a mérkőzést követően a szövetségi kapitány, megemlítve: segített, hogy a nyáron kétszer is játszottak Japánnal. - „A Dominó Trans Kupán az első két negyed szenvedős volt, sőt, talán a harmadik is, itt viszont az első perctől kezdve megvolt az a taktikai ellenszer velük szemben, amivel ők szenvedtek jobban és nem nagyon tudtak vele mit kezdeni.” Varga Zsolt szövetségi kapitány (középen j) beszél játékosaihoz

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Varga Zsolt a következő, ausztrálok elleni mérkőzésen nagyobb csatára számít. „A japán meccsből nagyon nehéz bármit is átvinni az ausztrálok ellen, mert nagyon mást játszanak. A japánok technikás vízilabdát játszanak, kevésbé fizikálisat, ennek pont az ellentéte az ausztrál együttes, mely nagyon masszív, erőszakos. Gyorsan játszanak, óriási meggyőződéssel jönnek, ezt kell majd megtörni” - mondta a szövetségi kapitány.