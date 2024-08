Paprikás véget ért a Magyarország–Olaszország negyeddöntő a férfi vízilabdatornán a párizsi olimpián. Az olaszok már a mérkőzés után nem leplezték dühüket a játékvezető ítéletei miatt. Mint ismert, a második negyedben Francesco Condemi kiegyenlített 3–3-ra, ám hosszas videózás után elvették az olaszok gólját, Condemit pedig brutalitás miatt piros lappal kiállították, amiért a lövőmozdulat végén a lendülő karjával arcon csapta Jansik Szilárdot, akinek felszakadt a szemöldöke – írta meg korábban az Origo. A magyar válogatott végül győzni tudott, de az olaszok ezt nem hagyták annyiban.

Elutasították az óvást

Bár a négy perces emberhátrányban az olaszok nem kaptak gólt, mégis úgy érzik, Condemi kiállítása döntően befolyásolta a meccset, ezért a lefújás után fellebbezést nyújtottak be a Nemzetközi Úszószövetségnél – derült ki a Mandiner oldaláról. Olaszország vezető sportlapjának, a a La Gazzetta dello Sport beszámolójából kiderült, hogy csütörtök délelőtt a játékost, Condemit, az Olasz Úszószövetség (FIN) elnökét, Giuseppe Marottát és Fabio Conti technikai igazgatót is beidézték meghallgatásra. A Nemzetközi Úszószövetség megerősítette, hogy az olasz játékos ütése nem volt szándékos, ettől függetlenül elutasították az olaszok óvását. Az Olasz Úszó Szövetség most azon gondolkodik, hogy a lausanne-i székhelyű nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul, hogy újabb fellebbezést nyújtson be. A magyar vízilabdázás történelmének két legendás alakja is megszólalt az ügyben.