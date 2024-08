A tokiói olimpián ezüstérmet szerzett veszprémi úszó a párizsi verseny második körének végén vette át a vezetést, majd sokáig fej fej mellett haladtak az élén a németek klasszisával, Florian Wellbrockkal. Egy idő után a „balatoni cápa” tempót váltott, és fantasztikus úszással megtartotta, illetve növelte is az előnyét.

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf a férfi 10 kilométeres nyílt vízi úszás versenye után a párizsi nyári olimpián a Szajna III. Sándor hídjánál augusztus 9-én

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Közben klubtársa, Betlehem az ötödik-nyolcadik helyen versenyzett a nyolc-tíz fős élbolyban. Az ötödik kör elején egy rövid időre ismét Wellbrocknál volt az előny, aztán újra a veszprémi fiú pillanatai következtek. A végén már nem engedte át másnak az első helyet, úgy helyezkedett, ahogy azt eltervezte, az ellenfelek nem tudtak beleszólni a dolgába. A végén a szintén fantasztikus napot kifogó klubtársa óriási hajrát nyitott, és megszerezte a bronzérmet.

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf és a bronzérmes Betlehem Dávid a férfi 10 kilométeres nyílt vízi úszás versenye után a célban a 2024-es párizsi nyári olimpián a Szajna III. Sándor hídjánál augusztus 9-én

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

"Tudtuk, hogy mi vár ránk, keményen dolgoztunk, nagyon sokat készültünk arra, mi lesz a Szajnában, a Dunában és a medencében egyaránt, ez pedig kifizetődött" - nyilatkozta a újdonsült olimpiai bajnok, aki medencében három számban is indulhatott volna - ahol társai, a pénteken bronzérmes Betlehem Dávid, valamint Sárkány Zalán is fantasztikus egyéni csúcsokat úszott -, végül kizárólag a 10 kilométeres nyíltvízi versenyre koncentrált, ami elmondása szerint jó döntésnek bizonyult.



"Az elmúlt egy év rengeteg tapasztalatot adott, mivel kellene majd próbálkoznom az olimpián. Dohában nagyon sokat vezettem, ami kifizetődött, a belgrádi Európa-bajnokságon meg feladtuk a vezető pozíciót, hagytuk, hogy a többiek menjenek elöl, ez inkább Gregorio Paltrinierinek kedvezett. Ezért úgy voltam vele, hogy amennyit csak lehet, most vezessek én és fárasszam a többieket" - mondta a taktikával kapcsolatban a 27 éves klasszis, aki az év elején Dohában is megnyerte a "királyszámot".



Rasovszky a hajrával kapcsolatban elárulta, abban biztos volt, hogy ha az utolsó kanyart elsőként veszi be, akkor már nem tudja megelőzni német riválisa, ugyanakkor azt nem érzékelte, hogy a címvédő Florian Wellbrock vagy Oliver Klemet úszik mögötte.

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf és a bronzérmes Betlehem Dávid

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A végeredmény: 1. Rasovszky Kristóf 1:50:52.7, 2. Oliver Klemet (Németország) +2.1 másodperc, 3. Betlehem +16.3 másodperc.