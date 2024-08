A magyar női kézilabda-válogatott hosszabbításban 36-32-re elvesztette a Svédország elleni negyeddöntőt, így búcsúzik a párizsi olimpiától. A végig szoros meccsen szünetben a svédek egy góllal vezettek (15-16), a rendes játékidő végén 29-29 volt az állás. A hosszabbításra sajnos lefagyott Golovin Vlagyimir csapata, sima vereség lett a vége.

Böde-Bíró Blanka kapus és a svéd Linn Blohm

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az első percekben Böde-Bíró Blanka kottából olvasta a svéd lövéseket, nagy kár, hogy nem sikerült ezt kihasználni, a magyar támadójáték is akadozott. 6-6-ig fej-fej mellett haladt a két csapat, akkor a svédek elléptek két góllal. Golovin Vlagyimir időt kért, de ekkor még ez sem használt, a svédek előbb három góllal (7-10), majd néggyel is (9-13) vezettek. Ezután viszont új lendületet vett a magyar válogatott, Klujber Katrin mellé felzárkózott Vámos Petra is, feljöttünk egy gólra. Sőt, többször támadhattunk az egyenlítésért, de szünetben maradt a közte egy, 16-15-re vezettek a svédek – tudósított a Magyar Nemzet.

Vámos Petra (j) és a svéd Nina Koppang

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A második félidőben 18-18-nál sikerült először egalizálni, ami után egészen a hajráig nem is volt nagyobb a különbség egy gólnál. A 43. percben 22-22-re állt az állás. A magyar válogatott többször is emberelőnyben támadhatott, de sajnos, nem igazán tudott élni ezzel a lehetőséggel. Az utolsó tíz perc 25-25-ös döntetlenről kezdődött. Aztán az utolsó öt (27-27) és kettő is (28-28).

Füzi-Tóvizi Petra (b) és Kuczora Csenge (j), valamint a svéd Nina Koppang (k)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

59:20-nál Golovin Vlagyimir időt kért. Vámos Petra vállalkozott betöréssel és betalált, 15 másodperccel a vége előtt 29-28-ra vezettünk. A svédek is időt kértek, Hagmanra jött ki a figura, Böde-Bíró Blanka sajnos nem látta az egyébként nem túl pontos lövést, amely így gól lett. 29-29 a vége, helyesebben a rendes játékidő, következett a hosszabbítás.

Mint utóbb kiderült, ez volt az elszalasztott nagy esély, ezt a támadást kellett volna kivédekezni.

A ráadás első öt percében sajnos lefagyott a magyar válogatott, támadásban semmi sem sikerült, elhúztak két góllal a svédek (29-31). A folytatásban már négy is volt közte, a svédek végül 36-32-re nyertek.

Kézilabdában a férfiak után sajnos a nőknek is véget ért az olimpia.

Golovin Vlagyimir: csalódottak, de büszkék is vagyunk Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott hatvan percen keresztül nagyszerűen küzdött és csak egy-egy momentumon múlt, hogy nem jutott a négy közé Svédországgal szemben a párizsi olimpián. „Nehéz megmondani, mi döntött, hatvan percen keresztül óriásit mentünk, átvettük a vezetést. Ott lehet, hogy egy kapura lövés, egy védés, egy sánc döntött, sok minden lehetett volna másképpen az utolsó tíz másodpercben” – nyilatkozott a szakember a Lille-ben rendezett negyeddöntőt követően. „Egyértelműen csalódottak, de büszkék is vagyunk, azért, mert ide jutottunk és hat mérkőzésen keresztül megmutattuk, milyen erős csapat vagyunk. Ilyen helyzetben még nem is voltunk válogatottként, hogy kieséses szakaszban játszhattunk” – fogalmazott. Vlagyimir Golovin szövetségi kapitány (b)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Debreczeni-Klivinyi Kinga szerint tudták, hogy mi következik az utolsó svéd támadásnál, mégsem sikerült megoldani. „Nagyon szerettünk volna csodát tenni. Nagyon sajnálom azt az utolsó átlövésgólt a rendes játékidőben, mert tudtuk, hogy mi következik, csak le kellett volna ütni, már bocsánat... Ez egy olyan jó csapat és annyira megérdemeltük volna, hogy ott legyünk a négy között és annyira csalódott vagyok...” – mondta könnyeivel küszködve. Hozzátette, a svédek utolsó támadásánál számítottak rá, hogy "hét a hatozni fognak, hogy jön a Koppang és át akar lőni". „Csak hát ott volt plusz két ember, így nem volt olyan egyszerű ezt levédekezni, és úgy voltunk vele, inkább lőjön át a távoli zónából, minthogy beadja a beállónak” – fogalmazott. A hosszabbításról elmondta: az utolsó bekapott gólt megfogta a csapatot, az első félidőben nem is lőtt gólt az együttes, amely utána kezdett éledezni. „Mondtam a lányoknak, hogy sok az az öt perc, ne adjuk fel, de utána már csak futottunk az eredmény után” – hangsúlyozta. „Nagyon közel voltunk ahhoz, hogy bravúrt hajtsunk végre, de egy olimpiai nyolcba jutás sem olyan csúnya eredmény, úgy gondolom” – jelentette ki Simon Petra. Úgy vélte, a hosszabbításban a svédek lelkileg előnybe kerültek, mert „mindig annak a csapatnak könnyebb, amelyik felzárkózik a végén”. Tomas Axner, a svédek szövetségi kapitánya dicsérte a magyar válogatottat, amellyel szemben szerinte mentálisan jobban bírták a hosszabbítást, kevésbé fáradtak el és végül ez döntött.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán gratulált a magyar kézis lányok olimpiai teljesítményéhez: