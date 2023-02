Az elmúlt hétvégén nagy sikerű farsangi rendezvényt tartottunk a gyermekek, majd az esti óráktól a felnőttek számára is. Legnagyobb örömünkre most is sokan eljöttek a családi délutánra, a szülők, a nagyszülők a gyerekekkel, unokákkal együtt vettek részt a programon. A művelődési ház termeiben családias hangulatban folyt az arcfestés, az álarckészítés, egész délután hajtogatta a figuráit a lufibohóc a gyermekek számára. Az egyesület tagjai forró teával, farsangi fánkkal, zsíros kenyérrel kínálták a résztvevőket. Az egyesület fiatalabb tagjai játékos vetélkedőkkel szórakoztatták a gyermekeket, természetesen a rendezvény csúcspontja idén is a gyermekek jelmezes felvonulása volt.

Ezzel még nincs vége az egyesület farsangi programjainak, február 10-én délután ellátogatnak hozzánk a mohácsi busók, felvonulnak, műsort adnak, majd a kiszebáb elégetésével megpróbáljuk elűzni a telet. Minden környékbeli érdeklődőt ismét szeretettel vár az egyesület vezetősége.

Rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap és a Városi Civil Alap támogatta.

Szabóné Preininger Csilla

Ajka-Padragkút