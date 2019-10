Egyéves lett az Alig Színpad gyermekcsoportja

Huszonhat évvel ezelőtt, 1993. október 6-án alakult meg a veszprémi Alig Színpad mint gyermekszínjátszó csoport.

Az akkori tagok ma már felnőttek, de vannak, akik gyerekkoruk óta aktív tagjai a színpadnak, és sokan csatlakoztak a közösséghez az évek során.

Tavaly nyáron fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy a sikeres felnőtt csoport mellett jó lenne ismét gyerekekkel dolgozni. A közösségi médián keresztül tagtoborzásba kezdtünk, és örömmel tapasztaltuk, hogy nagy igény van egy városi, iskolától függetlenül működő gyermekszínjátszó csoportra.

Az első foglalkozásunkat szeptember 26-án tartottuk, és a csoport – egyre nagyobb érdeklődés mellett – azóta is töretlenül működik. Jelenleg kilencen járnak hozzánk, fiúk-lányok vegyesen. A nevünk Alig Színpad Z lett, amit közösen találtunk ki a csapattal.

Főként 8-14 éves gyerekeket várunk a csoportba, így tagok nagy része a Z generációhoz tartozik, és a névvel szerettük volna kifejezni, hogy ez a korosztály is töltheti hasznosan a szabadidejét.

A tavalyi évad során azon dolgoztunk, hogy összehozzuk a különböző iskolákból, városokból érkezett diákokat, ezért sok ismerkedő és csapatépítő drámajátékot játszottunk.

Mára kialakult egy olyan összetartó baráti társaság, akik a színjátszón kívül is szeretnek találkozni, együtt lenni. Jártunk több fesztiválon, Vasváron az Impró fesztiválon nagyon szépen szerepelt a csoport, ezenkívül nézőként megfordultunk Pétfürdőn és Keszthelyen is. Ezeken saját darabot még nem mutattunk be, de az idei fő célkitűzésünk az, hogy minél több helyen fellépjünk. Már elkezdtünk dolgozni egy vicces mesén, amit télen fogunk bemutatni.

Heti egyszer próbálunk, a próbatermet, akárcsak a felnőtt csoportunknak, a Művészetek Háza biztosítja. Ajtónk nyitva áll minden érdeklődő előtt, szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné magát kipróbálni a színpadon, vagy csak játszana egy jót.

Turzó Vivien, az Alig Színpad Z csoportvezetője