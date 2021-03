Fenntartóváltás a balatonfüredi Eötvös iskolában – levélben reagáltak a szülők

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola szülői csoportja levelet juttatott el szerkesztőségünkbe a fenntartóváltással kapcsolatban.

„A Balatonfüredi Eötvös Iskola fenntartóváltást ellenző szülői csoportjának véleménye

Az érsekség állásfoglalása a fenntartóváltás kérdésében már mindenki számára ismert. Álláspontjuk egységes és érthető.

Mi szülők azonban mind mások vagyunk. Eltérő vallási meggyőződéssel, eltérő családi és kulturális háttérrel, így nem is tudunk egyetlen választ adni arra a kérdésre, hogy miért szeretnénk, ha az Eötvös iskola állami fenntartásban maradna.

Összegyűjtöttük az indokainkat, amik így éppen annyira lettek sokfélék, mint mi:

– ”Véleményem szerint az iskola legfőbb feladata a tanuláshoz, tudáshoz való megfelelő viszony kialakítása. Soha nem volt még akkora szükség a természettudományok alapjainak megismertetésére, mint most, amikor a globális felmelegedés hatásai már visszafordíthatatlan károkat okoznak, vagy amikor a világjárvány naponta életeket követel. A minket körülvevő világ bár hihetetlenül bonyolult, de megismerhető. Az iskolának a feladata ennek az élethosszig tartó megismerésnek az elindítása. Ha a gyermek csodákról kell, hogy halljon az iskolában, akkor azok legyenek a világegyetem csodái.„

– ”Az iskola 35 éve működik sokak megelégedésére. Alapítványt hozott létre 2010-ben a gyerekekért. Csatlakozott a Gondold újra programhoz, ökoiskola, kerékpáros tanfolyamot szervez a biztonságos közlekedésért, korcsolyázási lehetőséget adott a gyerekeknek, Iskolahét fejlesztési programot indított be, ovisulit szervezett, múzeumpedagógiai programokat alkotott meg, lásd látogatás a Vaszary-villában, ebmenhely látogatása a felelős állattartás érdekében, a tanulók műsort adtak az adventi vásáron Veszprémben, a kézilabdás fiúk találkozhattak a BKSE játékosaival, fotópályázatot írtak ki, meglátogatták az ELTE TTK Fizikai Tanszékét a fizika iránt érdeklődők, 2019-ban ünnepelték Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóját!, aki a tudománynak szentelte az életét, tanulmányi versenyek zajlanak minden évben, megszervezik a városban is elismert Eötvös Hetet, szellemi és sportvetélkedők zajlanak. Jó hangulatú, nyitott iskola, a szülőkkel való kapcsolat kiváló, az iskola vezetése rugalmasan ALKALMAZKODIK az állandóan változó igényekhez, amelyek a GYEREKEK és a szülők részéről felmerülnek, a mai kor igényeihez igazítják oktató-nevelő programjukat. Nem hagyható ki a nyelvvizsgákra való felkészülés segítése sem. Ez a rövid összefoglaló EGY év történéseit tartalmazza a teljesség igénye nélkül. Nem tudom, hányan tanultak tovább, milyenek a tanulmányi mutatók. Több évtizede nyújt kiszámítható jövőt az iskola a gyerekek és szüleik számára is. A mai világban a kiszámíthatóság a legnagyobb érték!”

– „Igazgatónő személye, a jelenlegi tantestület, az iskola programja miatt jöttünk ide (kézilabda, tehetségpont, sakkpalota).”

– „Számunkra az iskola jelenlegi programja volt vonzó. Évfolyamról évfolyamra egyre többen iratkoztak ide, ez is azt jelzi, hogy jó szakmai munka folyik itt. Nem látom garantálva, hogy ez folytatódhatna. Erre vonatkozóan az Egyház képviselője semmilyen konkrétumot nem mondott, hogy mit tartanának meg.”

– „A tantestület egy jelentős része biztosan kicserélődne, ez a gyermekek biztonságérzetét veszélyeztetné.”

– „Jelenleg a gyerekek 52 százaléka etikaoktatásra jár, ezt már most tudjuk, hogy a fenntartóváltás esetén ők hittanra lennének kényszerítve.”

– „A mi két gyermekünk katolikus hittanra jár, a jelenlegi iskolában szabad a vallásgyakorlás, ezt törvények garantálják az állami intézményekben, de fenntartóváltás esetén ezt nem látom garantálva.”

– „Arra sem kaptunk választ, hogy a plusz hittanórát milyen óra kárára tartanák (a maximális óraszám törvényben rögzítve van). Tehetséggondozás, nyelvóra? Részünkről egyik sem elfogadható.”

– „Szeretném, hogy gyermekem önfeledt gyermek legyen egy olyan környezetben, ahol az általánosan elvárható viselkedéstől eltérő szabályok nem kötik, ahol objektíven, tényszerűen tanulhat, ahol semleges, tárgyilagos környezetben lehetősége van megtanulni gondolkodni, véleményt kialakítani, álláspontokat ütköztetni, ahol nem okoz problémát, ha rajta marad a hétvégi körömlakk, ahol nem kötik szigorú öltözködési szabályok, ahol semmi más dolga nincs, mint tanuljon, kapcsolatokat építsen, készüljön az életre, a majdani kihívásokra kötöttségektől mentesen. Ezért írattuk állami fenntartású iskolába. A vallást, hitéletet az iskolai kereteken kívül is lehetősége van megtanulni, mint az én generációmnak is – igénytől függően – abban az időben, mikor szinte csak állami iskolában lehetett tanulni. És többségünk, akik ‘csak’ állami iskolákat végeztünk el, így is tisztességes, az életben helytálló emberekké váltunk.”

– „Pár gondolat a szeretetről és erkölcsről. Ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban taszít az Érsekség viselkedése az Eötvös kapcsán. Végiggondolva az elmúlt két hetet, az alábbiakat azonosítottam az önvizsgálatom során. Mi az, ami ennyire felbosszant a

kérdés kapcsán? Az első az, hogy az iskola átvételét, annak kérdését lekorlátozta egy katolikus tanúságtétellé. Azaz, aki katolikusnak tartja magát, nem tehet mást, mint igent mond, mert ezzel áll ki a hite mellett. Viszont a kérdés legalább annyira pedagógia-szakmai, mert most senki nem tud arra a kérdésre válaszolni, hogy melyik pedagógus marad, ki fogja a gyerekünket tanítani. Ez a kérdés teljesen ködös. A második, hogy a kommunikációjában szinte dogmatikusan kisajátítja az erkölcsi iránymutatás képességét és a szeretet adását. Ez azért bosszantó, mert a szülői mivoltomat sérti. Sérti, hiszen a saját mintaadásomat, erkölcsi kódomat, illetve azt a kapcsolatot, amely csak szülő és gyermeke között tud létrejönni, alacsonyítja le. Nem is értem, hogy merül fel a kérdés, hogy nem tudom a gyermekemet erkölcsösen és szeretetben nevelni. Az erkölcsről még eszembe jutott, hogy vajon milyen erkölcsi iránymutatás az, amely nem képes egyenes választ adni, ködösít, konkrét kérdésekre halogató választ ad, és hát a legfontosabb, amelyik a szeretet jegyében ‘segítséget’ akar nyújtani, úgy, hogy nem is kértem rá?”

– „A derék kora követelményeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is lerakja alapját!” (Eötvös Loránd). A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában folyó́ oktató́-nevelő̋ munka a 31 év alatt bebizonyította azt, amit indulásakor céljaként fogadott el a nevelőtestület: ‘Nem csak egy általános iskola lett a sok közül, hanem a tudás – a képesség – és tehetségfejlesztés igazi otthona, amely sikereit nevelői – tanulói – szülői összefogással társadalmi segítséggel, a támasztott akadályok folyamatos leküzdésével tudta elérni’ – idézet Láng Gáspár ny. ig.-tól. Az iskolában folyó lelkiismeretes, céltudatos oktató-nevelő munka értékeket teremtett, országos sikereket, elismeréseket hozott, melyre minden eötvösös diák, tanár joggal lehet büszke. Ének-zene tanárként a saját területemen elért eredményeket tudom felsorolni, de büszke vagyok a sport területén (atlétika, kézilabda, úszás) elért eredményekre, a sítáborokra, a képzőművészeti versenyek csodálatos alkotásaira, a biológia-, földrajzversenyek országos helyezéseire, a versmondók népes táborára, a nyelvi táborokra, külföldi nyelvtanulásra, a nyári feledhetetlen táborokra… Mindig fontosnak tartottam a gyerekekben rejlő tehetség kibontakoztatását, fejlesztését, a hagyományok ápolását, őrzését, az értékteremtést, értékátadást. Nagyon büszke vagyok az eredményekre, tanítványaimra, akik képviselték az iskolát, a várost, a megyét és Magyarországot is a sok-sok versenyen, kulturális bemutatón, nemzetközi fesztiválokon.

• Az énekkar az elmúlt időkben több alkalommal érte el az Év kórusa kitüntetést, önálló hangversenyt adtak Budapesten, a Baradla-fesztiválon az Aggteleki-cseppkőbarlang hangversenytermében énekelhettek, jártak Hollandiában, Ukrajnában, Erdélyben;

• A népdalénekesek arany minősítéseket kaptak az országos Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési versenyeken;

• Több alkalommal is 1. helyezést értek el a csapatok az országos Komplex ének-zenei műveltségi versenyen;

• A néptáncosok és reneszánsz táncosok Ukrajnában, Hollandiában és Erdélyben, Szlovákiában adhattak ízelítőt a magyar népdalkincsből és néptáncokból.

Sorolhatnám még a sikereket, amiket az Eötvös Loránd Általános Iskola tanáraként, eötvösös diákokkal értem el. Ezt nem lehet elvenni, ennek az iskolának kialakult szellemisége van, amit Eötvös Loránd Általános Iskolaként lehet csak továbbvinni!!!„

Mint olvashatják, mindegyikőnknek más indoka van, de a célunk ugyanaz: szeretnénk, ha gyermekünk olyan iskolában tanulhatna, ami vallásilag és világnézetileg semleges.

Üdvözlettel:

Balatonfüredi Eötvös Iskola Szülői csoport”

