Kortárs zeneszerzők mutatták be műveiket Balatonalmádiban

A balatonalmádi Kósa György Zeneiskola volt növendéke, Józsa Tamás barátaival adott hangversenyt 2019. november 16-án délután a Pannónia Kulturális Központban.

A négy fiatalember – valamennyien a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) zeneszerző szakos hallgatói – koncertsorozatának a MÜPA és a Hangvilla után kis városunk adott otthont ezen az esős délutánon. Balatonalmádiban már több alkalommal hallhattuk őket muzsikálni, hiszen a zeneiskolában már háromszor is jártak: egy komoly hangverseny után a hegedűre és zongorára írt műveiket mutatták be a kis, zenét tanuló nebulóknak, majd a középiskolásoknak tartottak egy beszélgetős, muzsikálós délutánt.

A szombati hangversenyen is saját új műveiket mutatták be a fiatalok az érdeklődő közönségnek. Elsőként Gulyás Gergely játszotta el Dalok zongorára című háromrészes darabját. A nyitó darab biztosan megnyugtatta a kortárs zenétől kicsit idegenkedőket is, hiszen a Variáció, Recitativo, Ballada című tételek egy kicsit a népdalok világát is, egy kicsit a lírai könnyűzenét is magukba foglalták, s bár XXI. századi, de mégis igen fülbemászó melódiákat hallhattunk.

Ezt követte Józsa Tamás két darabja: az I. Gitárszonátát Tokárszky Máté évfolyamtársuk adta elő komoly átéléssel, Fúga című művét pedig Németh Zoltán játszotta el tisztán csengő zongorahangon. Mindkét műből áradt a barokk zene szeretete: a gitárdarabban felfedezhettük a barokk zenéből ismert zenei elemeket (pl.: ouverture, deklamáció), s a fúgát hallgatva úgy érezhettük, mintha a nagy J. S. Bach szelleme ott lengett volna a felcsendülő zene szárnyán. Nem véletlen, hiszen – ahogy Tamás megfogalmazta – a barokk zene bűvöletében él, s mostani darabjaiban egy „újragondolt” barokk világot teremt éppen.

Németh Zoltán ezután saját művét, a kicsit chopini hangulatot is árasztó szép Prelűd című darabját zongorázta el – ismét gyönyörű hangon. Ezt követte másik műve, a híd formájú Szvit (stilizált táncok sorozata). A harmadik, a középső tétel a Noktürn címet viseli: a sok lehajló kis terc fölött egy dodekafon hangzású megkapó dallam szólalt meg. Ezt a tételt vette közre a két zenei elemből – egy ritmikus és egy magas-mély ellentétű ugrálós részből – álló tánc, s a darab két szélén egy vidám, 6/8-os lüktetésű tétel keretezte a művet.

A koncert második részében dalokat hallhattunk Kósa Lőrinc (szintén zeneakadémista) előadásában. Elsőként egy kíséret nélküli dal szólalt meg, melyet Gulyás Gergely Wolfgang Borchert Zwei Mӓnner című versére komponált. A második világháborúban élt, fiatalon elhunyt német költő művét a zeneszerző nemcsak hagyományos énekhangra, hanem a drámaiságot átérezve dúdolásra, beszédre és recitálásra vegyesen komponálta. S mindezt az énekes mélyen átélve, a német szöveg ellenére a közönség figyelmét teljesen lekötve szólaltatta meg. Második dalként Eduard Mörike Flussreise című versére írt kedves dalt hallhattuk a zeneszerző, Dankó Richárd zongorakíséretével.

A koncert végére három, Ady-versre született lenyűgöző dal került: Dankó Richárd Őrizem a szemed, Gulyás Gergely Héja-nász az avaron, Józsa Tamás Teveled az Isten.

Nagy élmény volt ismét hallani a fiatal művészeket és az igényesen és magas színvonalon megszólaltatott új műveiket. Köszönjük!

Huiber Gabriella