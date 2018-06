110 millió forintért pályázhatnak látássérültekkel foglalkozó civil szervezetek

A lehetőség a látásukat elvesztő, ezért új élethelyzetbe kerülő felnőttek önálló életvezetését elősegítő szervezetek számára nyújt többletforrást.

Idén összesen 110 millió forintos pályázati forrás áll rendelkezésre a látássérült felnőttek rehabilitációját, önálló életvezetését elősegítő civil szervezetek működésének elősegítésére – jelentette be az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára pénteken Budaörsön tartott sajtótájékoztatóján.

Fülöp Attila elmondta, hogy hozzávetőleg 90 ezer látássérült embert tartanak számon az országban. Nagyobb részük a felnőtt korosztályhoz sorolható és évente átlagosan 500 új beteg jelentkezik, akik jellemzően a cukorbetegség, vagy az időskori agyi érelmeszesedés következtében veszítik el látásuk nagyobb hányadát. Az ilyen új élethelyzetbe kerültek napi életvezetésének megkönnyítésére szerte az országban jelenleg nyolc, e témára szakosodott nonprofit civil szervezet működik, egyik közülük Budaörsön. A pályázat nyitott, valamennyi érintett szervezet részére kínál anyagi támogatást, amennyiben megfelel a feltételeknek. A pályázat október 16-ig érhető el és egy évre biztosít anyagi támogatást – tette hozzá az államtitkár.

A Budaörsön működő Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete olyan rehabilitációs központot rendezett be, ahol az önellátás, a közlekedés, a mindennapi tevékenység gondjaival a látásvesztés miatt küszködő felnőttek kaphatnak segítséget. Erről a tevékenységről tartott ismertetőt Nyikes Fatime, az egyesület elnöke, aki maga is látássérült. Elmondta: jelenleg 60 csökkent látó, vagy vak ember életének megkönnyítését segítik elő és amennyiben a pályázaton nyernek, a jelenlegi szűkös helyiségből nagyobba költöznek. Itt szakképzett gyógypedagógusok közreműködésével korszerű műszerek felhasználásával többek között látásjavító tréninget tartanak, megtanítják a hozzájuk fordulókat háztartásuk ellátására, az utcai közlekedésben az eligazodásra. A rehabilitáció célja sok esetben a látását veszített ember visszavezetése a munka világába, ennek keretében például informatikai oktatást is tartanak, hogy a számítógépet, mobiltelefont vakon is magabiztosan tudják használni a rászorulók.