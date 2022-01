Friss adatok 2021.12.23. 09:06

6 millió 246 ezer a beoltott, 3586 az új fertőzött, elhunyt 140 beteg

A beoltottak száma 6 245 773 fő, közülük 5 957 571 fő már a második oltását is megkapta, 3 136 000 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette. 3586 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 237 330 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 140 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 307 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 071 772 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 127 251 főre csökkent. 4827 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 454-en vannak lélegeztetőgépen. Forrás: koronavirus.gov.hu Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed - figyelmeztet közleményében a koronavirus.gov.hu kormányzati portál, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Azt írják, a szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához. Hangsúlyozzák, hogy az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt: December 24-én pénteken 8-14 óra között December 25-én szombaton 8-16 óra között December 26-án vasárnap 8-16 óra között December 27-30. 8-18 óra között December 31. péntek 8-16 óra között Január 1. szombat 8-16 óra között Időpontfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek. Regisztráció: www.vakcinainfo.gov.hu Borítókép: Barrak Ahmad igazgató főorvos beolt egy férfit a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum oltópontján 2021. december 22-én, fotó: MTI/Komka Péter

