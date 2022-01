Az elmúlt napokban e-mailen kaptak felhívást azok a magyar állampolgárok, akik korábban már kaptak két oltást, de még nem vették fel a harmadik, megerősítő oltást. Az elektronikus leveleket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kézbesítette az érintetteknek – tájékoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán az MTI-vel.

Dömötör Csaba közleményében tudatta: a levélben felhívják a figyelmet arra, hogy a korábban kapott védőoltások hatása néhány hónap elteltével gyengül.

Arra kérjük az érintetteket, hogy saját maguk és családtagjaik védelme érdekében igényeljék a megerősítő oltást, amennyiben ezt még nem tették meg. A megerősítő oltás újból magas szintre emeli a védettséget

- fogalmazott a politikus.

Jelezte, hogy a harmadik oltás felvételére többféle lehetőség is van, és az oltási akció keretében december 12-éig előzetes időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást a kórházi oltópontok valamelyikén. Az EESZT oldalán emellett előzetesen is lehet időpontot foglalni – tette hozzá.

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet, hogy az oltási akciónak is köszönhetően folyamatosan növekszik azok száma, akik már megkapták a megerősítő oltást, eddig több mint 2,7 millióan éltek a lehetőséggel.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiírt, a versenyképesség növelését támogató pályázat segítségével beszerzett új gyártósor beindításán a FUX Zrt. üzemcsarnokában Miskolcon 2021. június 11-én.