A Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség még 2012-ben fogadott el egy stratégiai tervet, amelyben kifejtették az egyesülés jövőképét, szervezeti értékeit, stratégiai céljait. Ezek között szerepel többek között a nemváltás jogi, intézményi és finanszírozási feltételeinek javítása is.

Azóta szinte nem telt el úgy esztendő, hogy a szövetség ne lobbizott volna a nemátalakító műtétek mellett.

A weboldalukon található, 2013-as évi tevékenységbeszámoló szerint az Emberi Jogi Kerekasztal egészségügyi ülésén azt kérték a kormánytól, hogy biztosítsa a nemi átalakító beavatkozások teljes társadalombiztosítási finanszírozását.

Azt is javasolták a kormánynak, hogy vezessen be érzékenyítő képzéseket az orvosok, pszichológusok és egészségügyi dolgozók számára, mind az alap-, mind pedig a továbbképzések során.

Ajánlották továbbá, hogy az egészségfelmérések egészüljenek ki a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó kérdésekkel, valamint hogy integrálják az LMBT-emberek szükségleteit a nemzeti és helyi egészségügyi tervekbe és szűrőprogramokba.

„A szakemberek felkészületlensége és a rendszer szervezetlensége miatt a transz- és interszexuális emberek egészségügyi ellátása rendkívül rossz minőségű, amelyet tovább nehezít a diszkriminatívan alacsonyan megállapított társadalombiztosítási támogatás”

– indokolta javaslatát a szövetség a weboldalukon található dokumentumban. A beszámolóban úgy vélekedtek, az egészségügyi szakmában a homoszexuális egyéneket másként kezelik, mint a heteroszexuális pácien­seket, hozzátéve, hogy az LMBT-emberekkel előítéletes, diszkriminatív módon lépnek fel az egészségügyi dolgozók. Kifogásolták azt is, hogy az egészségtudományi tananyag szinte alig ejt szót az LMBT-emberekről, megjegyezve, hogy mint minden társadalmi csoportnak, így az LMBT-embereknek is vannak sajátos egészségügyi szükségleteik.

Ezen a ponton kiemelték: „a transzszexuális emberek egészségének helyreállása csak az (általuk vállalt mértékű) nemi átalakító beavatkozások elvégzésétől várható”.

Az egyesülés 2015-ös beszámolójában kifejti, hogy az ENSZ gyermekjogi bizottságának országjelentéséhez kapcsolódó, általuk írt javaslatcsomagban szerepelt többek között az is, hogy „biztosítsák a transznemű fiatalok pubertásblokkoló hormonokhoz való hozzáférését teljes társadalombiztosítási finanszírozás mellett; biztosítsák, hogy szülői beleegyezés esetén a kiskorú transznemű személyek is megváltoztathassák hivatalos nemüket; illetve hogy tegyenek közzé útmutatót a transznemű és interszexuális gyermekek családjai számára az elérhető orvosi ellátásokról és támogató szolgáltatásokról, valamint segítsék őket a nemi sokszínűség elfogadásában”.

A szövetség tagja egyebek mellett az a Labrisz Leszbikus Egyesület is, amely korábban számos oktatási intézményben tartott diákoknak és pedagógusoknak LMBTQ-érzékenyítő foglalkozást, de az ő gondozásukban jelent meg az első LMBTQ-mesekönyv is Magyarországon - emlékeztet a Magyar Nemzet cikke. A Magyar LMBT Szövetség weboldalára feltöltött pénzügyi beszámolók szerint tevékenységüket több millió forinttal támogatta – többek között – az Európai Bizottság, a Norvég Civil Támogatási Alap, a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány és a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transz és Interszex Európai Egyesület (ILGA – Europe) is.

A baloldal a gyermekvédelemmel ellentétes oldalra állt

Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője szerdai, az MTI-hez is eljuttatott videójában Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő aznapi sajtótájékoztatójára reagált, amelyen az ellenzéki politikus teljes képtelenségnek nevezte, hogy az európai intézmények LMBTQ-aktivistákat akarnak az óvodákba küldeni, és azt mondta, ezen ügy miatt tart vissza az Európai Bizottság uniós forrásokat. A kormánypárti politikus úgy értékelt: azzal, hogy Ujhelyi István „hülyeségnek” nevezte a tavasszal esedékes gyermekvédelmi népszavazást, a baloldal nyíltan Brüsszel és az LMBTQ-aktivisták oldalára állt. A KDNP frakciószóvivője szégyenletesnek nevezte, hogy a baloldal a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárást is támogatja.

– A baloldal simán ráengedné az LMBTQ-propagandát a magyar gyerekekre – reagált közleményében a Fidesz Márki-Zay Péter tegnapi kijelentésére. A baloldal miniszterelnök-jelöltje tegnap megerősítette, hogy nem támogatja a gyermekvédelmi népszavazást, és kijelentette, hogy szét fogja tépni a gyermekek védelméről szóló kérdéseket tartalmazó szavazólapot. A Gyurcsány–Márki-Zay-féle baloldalra ahogy a bevándorlás elleni védelemben, a rezsicsökkentés védelmében, úgy a gyermekek védelmében sem lehet számítani. – A baloldal Magyarországon is teljesítené Brüsszel és a Soros-hálózat megrendelését, és ahogy már több országban megtették, itt is megtennék, hogy simán ráengednék az LMBTQ-propagandát a magyar gyerekekre, a magyar óvodákra és iskolákra is. Állítsuk meg őket! – írták.

