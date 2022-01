Megszégyenítő módon egyetlenegy szóval sem említette Márki-Zay Pétert, a baloldal közös jelöltjét Gyurcsány Ferenc az Atv-nek adott év végi interjújában. Ez teljes mértékig beleillik a sorba: a bukott miniszterelnök az elmúlt hónapokban újra és újra megüzente, ki irányítja a baloldalt. Teljesen lényegtelen, ki a baloldal miniszterelnök-jelöltje, hiszen úgyis a saját oldal legnagyobb pártjának frakcióvezetője fogja diktálni a tempót '22 után. Márpedig a baloldalon az a DK és Gyurcsány Ferenc lesz – írja az Origo.

Az elmúlt időszakban látványosan aktivizálta magát a baloldal vezére, aki ezen a politikai oldalon gyakorlatilag 2004 óta egy személyben dönt a legfontosabb kérdésekben, és határozza meg a politikai stratégiát. Gyurcsány Ferenc a legkevésbé sem titkolja, hogy a 2010 előtti korrupt világot hozná vissza, és ennek érdekében mozgatja a bábukat. Közben mindig időt szakít arra, hogy megüzenje, ki az úr a baloldalon.

Gyurcsány semmibe vette Márki-Zayt

Mint az ismert, az előválasztásnak csúfolt, előre megrendezett politikai show-ban Márki-Zay Pétert hozták ki győztesként.

Ahogy akkoriban az Origo megírta: nem történt más, mint hogy Gyurcsány Ferenc megelégelte a botrányt botrányra halmozó, a baloldalnak is egyre kínosabbá váló Karácsony Gergelyt, akit egyszerűen lecserélt a hódmezővásárhelyi polgármesterre. Fontos körülmény, hogy mind a főpolgármester, mind Márki-Zay az ő embere, a váltással csupán arcot és karaktert cserélt.

Papíron tehát Márki-Zay lett a baloldal közös kormányfőjelöltje, de mint az majd látható lesz, mozgásterét teljes egészében Gyurcsány határozza meg. A helyzet annyira abszurd, hogy ha olyan kedve van, akkor a nyilvánosság előtt utasítja rendre beosztottját.

A napokban a szokottnál is durvábban bánt vele. Az Atv 2021 végének közeledtével arra kért befolyásos baloldali közéleti szereplőket, hogy értékeljék az év legfontosabb eseményeit, valamint jövő évre vonatkozó politikai és személyes ambícióikról is meséljenek. A sorozat nem meglepő módon Gyurcsánnyal indult, aki a fentieknek megfelelően belpolitikai „helyzetértékelést” is adott. Nyilatkozatában többször is kitért az általa rendezett politikai színházra és a jövő évi választásra. Közben elsőre meglepőnek látszó és

megalázó módon egyszer sem nevezte meg jelöltjét, Márki-Zay Pétert. Feleségét és pártját - vagyis saját magát - viszont alaposan megdicsérte.

„...mi adjuk a legtöbb jelöltet az ellenzéki összefogásnak, Dobrev Klára pedig minden képzeletet felülmúlóan jól szerepelt a miniszterelnök-jelölti előválasztáson” – mondta arról az előválasztási bohóckodásról, amelyen Gyurcsányné csak a második lett. Emellett azt is kiemelte, mennyire fontos számára, hogy közös jelöltjei vannak a baloldalnak, meg is említette a 106 körzetet – de Márki-Zayt itt se.

Márki-Zay semmibe vétele és saját feleségének dicsőítése azért is feltűnő, mert Gyurcsány – jól láthatóan – írásban válaszolt a kérdésekre, vagyis alaposan végiggondolta, mit reagál.

Üzenve a nyilvánosságnak tehát kijelentette: a DK megerősödve került ki a show-ból, ők adják a legtöbb jelöltet a baloldali összefogásnak. Ez utóbbiban van a lényeg, és ez adja a bukott kormányfő politikai erejét. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben többször is emlékeztetett erre.

Április után Gyurcsánynak lesz a legnagyobb frakciója a baloldalon

Ahogy arra a bukott kormányfő utalt, pártjának lesz a legtöbb jelöltje az egyéni körzetekben a baloldalon, így vélhetően mindenki másnál több képviselőjük lesz a választókerületekből. Arról nem is beszélve, hogy nyilván listáról is a DK fogja a legtöbb politikust delegálni a parlamentbe a baloldali pártok közül. Mint ismert, az összefogásnál érvényben lévő megállapodás szerint a pártok támogatottságuk arányában küldhetnek politikusokat a közös listára, márpedig a Fidesz után – messze lemaradva – a DK áll a második helyen.

Mindez erősen azt valószínűsíti, hogy április után Gyurcsány Ferencnek lesz a legnagyobb frakciója a baloldalon. Ebből a pozícióiból pedig látványosabban terelgetni akarja a hozzá köthető politikusokat, különösen Márki-Zay Pétert.

Folyamatosan megalázza Márki-Zayt

„A parlamentben kell többség, ha a parlamentben van többség, akkor majd a parlamentnek felelős kormány teheti a dolgát. Ezért fogunk küzdeni, valójában parlamenti helyekért küzdünk. És ha többségünk van a parlamentben, akkor majd mi választhatunk kormányfőt. Először parlament, először a többség, aztán a kormányfő. Ez a sorrend” – szögezte le Gyurcsány a baloldali színház vége után közzétett Facebook-videójában. Ezzel nem kevesebbet mondott ki, minthogy bármi lesz a választás eredménye, a baloldalon ő diktál, ha esetleg baloldali többség lenne – amire a közvélemény-kutatások szerint semmi esély –, ő mondaná meg, ki legyen a miniszterelnök.

Ezzel is azt akarta üzenni az általa kijelölt Márki-Zay Péternek, akinek a hatperces felvétel során egyszer sem mondta ki a nevét, tudja, hol van a helye.

Pár nappal azután, hogy nyíltan rendre utasította jelöltjét, a közösségi oldalán jelezte, hogy személyesen megbeszélte vele, mit kell tennie az elkövetkező időszakban. „Most szólok: sok ilyen találkozó lesz” – írta ki.

Gyurcsánynak mindez nem volt elég, és november végén atyáskodva alázta meg jelöltjét. „Péter mondatai, nyilvános szereplései képviselnek bennünket. Ehhez alkalmazkodunk mi is. Én is. (...) Ezen túl azt tesszük, úgy és akkor, amikor azt ő, a közös jelölt ezt kéri. Mert ő a kapitány. Mi ehhez tartjuk magunkat” – fogalmazott a bukott kormányfő, aki ekkor kapitányozta először megalázó módon Márki-Zayt. A baloldal vezetője ezúttal sem akart többet, minthogy megmutassa: meddig mehet el az embere.

Gyurcsány december közepén azt írta ki közösségi oldalára, hogy innentől kezdve nem fog kampányolni. Márki-Zay Péter ettől annyira megijedt, hogy szánalmas módon elkezdett szabadkozni az Atv-n, megalázkodva könyörögve főnökének, hogy segítsen neki.

Egyébként jól megfigyelhető, hogy „szövetségesei” kifejezetten félnek a bukott miniszterelnöktől. Márki-Zay Péter kijelölése után azonnal hűségesküt tett neki, máskor pedig arról beszélt, hogy azt szeretné, ha a DK lenne a legnagyobb kormánypárti frakció. Gyurcsány hatalmát és erejét az is tökéletesen mutatja, hogy az MSZP tíz évvel ezelőtti, rossz emlékű szlogenjét, az Egységben Magyarországértot ráerőltette a mostani baloldalra.

Mindegy, ki a jelölt

Nem nehéz ebből kivenni, hogy erős alá-fölérendeltségi viszonyrendszer alakult ki a baloldalon: egyedül Gyurcsány Ferenc vezérpozíciója valós, minden más csak pillanatnyi állapot. Ebből pedig az következik, hogy teljesen mindegy, ki a baloldal közös jelöltje, teljesen mindegy, kit tolnak előtérbe, és teljesen mindegy, kit vonnak hátrébb.

Lehet az Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, vagy másvalaki, ők csupán bábok. Ugyanis a lényeg a háttérben dől el: a parlamenti matematika szabályai határozzák meg, ki a főnök. Márpedig az fog irányítani, az fog dönteni, akinek a legnagyobb frakciója van: a baloldalon pedig ez Gyurcsány és a DK lesz.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője, elnöke napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 31-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd