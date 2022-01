A koronavírus elleni eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben - olvasható a koronavirus.gov.hu-n szerdán megjelent közleményben.

A kormányzati oldalra feltöltött videóban György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője elmondta: úgy készülnek, hogy az év első hónapjában minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesznek akciónapok, amelyeken előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást.

A koronavirus.gov.hu részletezte: január 6-7-én 14-18 óra között, január 8-án 10-18 óra között, 13-14-én 14-18 óra között, január 15-én 10-18 óra között, január 20-21-én 14-18 óra között, január 22-én 10-18 óra között, január 27-28-én 14-18 óra között, valamint január 29-én 10-18 óra között lesz akciónap.

A kormányzati portálon azt írták, a háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, s őket emellett arra kérik, hogy legalább egy januári péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül. Ha a háziorvos vállalja, akkor természetesen nemcsak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót - olvasható az oldalon.

Mint írták, a háziorvosok számára az országos tisztifőorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati napokra külön térítésre jogosultak.

"A polgármestereket is kérni fogjuk, hogy saját településükön segítsék az oltási akció sikerét, elsősorban a lakosság tájékoztatásával, ha szükséges, az oltakozók oltóhelyekre történő szállításával" - mondta a videóban György István.

Az országos oltási munkacsoport végzi az előkészületeket és véglegesíti a terveket. A további tudnivalókról külön tájékoztatást adnak - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.