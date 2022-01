Az ORFK megerősítette: hétfőn több helyszínen tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda a Városháza-gate-tel összefüggésben. Az ügyben a hatóságok befolyással üzérkedés, csalás, hűtlen kezelés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak.

Több helyszínen is házkutatás kezdődött a Városháza-gate ügyében – értesült délelőtt az Index.hu. A portál szerint többek között a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Attila úton lévő székházában is megjelentek a nyomozók. A Mediaworks Hírcentruma kérdésekkel fordult az Országos Rendőrfőkapitánysághoz, amely közölte:

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő eljárásokban a rendőrök a mai napon több helyszínen tartanak nyomozási cselekményeket. A folyamatban lévő nyomozások érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásokról bővebb tájékoztatást nem ad.

Mint ismert, a fővárosi ingatlanok eladása körüli botrányt még az Index robbantotta ki, amikor november 4-én arról írt, hogy a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat eladná a főváros legértékesebb ingatlanját, a budapesti Városházát. A főpolgármester azonnal hírhamisítással vádolta meg a portált. Az Index másnap bemutatott egy szerződést is, amely egy megbízás volt a Városháza értékesítésére Berki Zsolt cége és egy ismert ingatlanos vállalkozás, a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft. között. Karácsony Gergelyék ezt is elbagatellizálták és tovább tagadtak.

Ezt követően számos hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyek azt támasztották alá, hogy a Fővárosi Önkormányzat részéről volt szándék a Városháza értékesítésére. A hanganyagokban többször előkerült az üzletek után járó „jutalék”, amely egyértelműen egy korrupciós mechanizmusra utal. A csúszópénz mértéke tíz százalék volt, de lehetett alkudni belőle. A felvételek szerint Berki Zsolt kapta meg a vesztegetési pénzeket, amelyeket azután tovább osztott, a hangfelvételek alapján Kiss Ambrus főpolgármester-helyetteshez áramlott a „jutalék”, de utalnak arra is, hogy Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója is kaphatott belőle. A hanganyagokon kiemelték: Tordai Csaba, a főpolgármester jogi főtanácsadója „nem pénzezik”.

A Városháza eladása kapcsán bevonták a tárgyalásokba Bajnai Gordon volt miniszterelnököt is, aki Gansperger Gyula társaságában találkozott az orosz származású milliárdos Rahimkulov család képviselőivel.

A tárgyaláson Bajnai elmondta: a befektetők számíthatnak arra, hogy több „cápa” is rámozdul az üzletre, és jutalékot fognak kérni a segítségért cserébe. – Így működik egy hatpárti koalíció – mondta a fővárosi baloldalra utalva. A volt kormányfő Barts Balázsnál „jóval magasabb szinten” győződött meg arról, hogy van szándék a Városháza eladására, azonban utalt arra, hogy a projekt támadható, nem tartotta szerencsésnek, ha a választásokig arról részletek derülnek ki.

A Mediaworks Hírcentruma kiderítette azt is, hogy olasz befektetőknek is felajánlották a Városháza megvásárlását. A folyamatban fontos szerepet töltött be Berki Zsolt, aki a birtokunkba került levelezés tanúsága szerint felvette a kapcsolatot egy Riccardo Salvatore nevű üzletemberrel. A történtek érdekessége, hogy november közepén a Városháza-gate kirobbanását követően megpróbálták eltüntetni a nyomokat.

A gyanús ingatlanügyletek miatt az elmúlt hetekben számos feljelentést tettek. A rendőrség befolyással üzérkedés, csalás, hűtlen kezelés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt nyomoz.