Márki-Zay Péter lényegében támadja a minimálbér intézményét. A balliberális oldal miniszterelnök-jelöltje egyik videójában azt ecsetelte, hogy „minimálbérnek, ha belemennénk, rengeteg hátránya van” – írja a Magyar Nemzet.

Szerinte ugyanis, „ha túl magas a minimálbér, akkor a vállalkozók nem fognak alkalmazni embereket, mert nem éri meg nekik. Ekkor pont a legképzetlenebb embereknek soha nem lesz munkájuk.

Éppen azért, mert a minimálbérért nem tudnak megdolgozni, olyan munkát kifejteni, hogy megérje a vállalkozónak.” Márki-Zay Péter ehhez hozzátette: „ha most Magyarországon felemelnénk a minimálbért ötszázezer forintra, az tragédia lenne. Iszonyatos károkozás lenne, az egész ország tönkremenne.”

Korábban megírtuk, hogy a baloldal kormányfőjelöltje a következőt is mondta: „Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se.”

– Márki-Zay Péter gondolatai a minimálbérről ultraliberálisak, hiába szokott arra hivatkozni, hogy jobboldali keresztény ember

– reagált a fenti mondatokra lapunknak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke. A szakszervezeti vezető jelezte: ha a liberális szabadpiac uralná a gazdaságot, akkor nyilván megszűnne a minimálbér intézménye is.

– Ez rendkívül káros következményekkel járna. Szükség van erre védőhálóra, mert ha ez nem lenne, akkor nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerülnének a szegénységi küszöb közelében élő polgártársaink. A szakadék szélén maradnának. A minimálbér alacsonyan tartása vagy teljes felszámolása liberális lépés lenne, szemben a keresztényszociális gazdasági modellel, amelyet egyébként Konrad Adenauer nevéhez kötnek – magyarázta Palkovics Imre.

A szakszervezeti vezető hangsúlyozta: az elhangzott mondatok világosan tükrözik Márki-Zay Péter kormányzati programját, amelyben ezek szerint a szegények felkarolása, a szegénység megszüntetése nem szerepel.

– Irányelv szintjén az Európai Unió bürokráciája is foglalkozik a minimálbérrel, ahogy a tagállamok is. Ezt a jobb- és baloldali kormányok is fontosnak tartják, a különbség a szabályozáson van. Van, ahol a szociális partnerekre bízzák az aktuális minimálbér megállapítását, de van olyan ország is, ahol a szociális partnerek mellett a kormány is szerepet vállal tárgyalásokban – emlékeztetett Palkovics Imre. Hozzátette: az irányelv lényege az, hogy a szegénységi küszöb felett tartsák a minimálbért, és kövesse az inflációt. Ez a kiindulópont.

– Ezenfelül a gazdasági teljesítmény az, amiből részesülhetnek a minimálbérből élők is. Márki-Zay Péter sokszor önmagával is ellentmondásba keveredik, totális káosz, amit a minimálbér kapcsán is fejteget – mondta végezetül a Munkástanácsok elnöke.