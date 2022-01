Azbej Tristan közölte: 2021-ben naponta átlagosan 16 keresztényt öltek meg Jézusba vetett hitükért.

Rámutatott:

a világon elsőként Magyarország emelte szakpolitikai szintre az üldözött keresztények és a velük együtt szenvedő más közösségek tagjainak megsegítését.

A Hungary Helps Program révén már mintegy félmillió embernek segítettek a szülőföldjükre visszatérni, vagy ott megmaradni - mondta az államtitkár hangsúlyozva, hogy a bajt helyben kell megoldani és nem a bajba jutottakat kell Európába hozni.

Azbej Tristan tájékoztatása szerint a Kereszt-tűzben című kiállítást Magyarországon Budapest után először Veszprémben mutatják be, az egyház "egyik legerősebb bástyájában". Az interaktív tárlat korábban az amerikai főváros, Washington mellett New Yorkban, a Vatikánban, Münchenben és Bécsben is látható volt - idézte fel.

A kiállításmegnyitót a Pannon Ifjúság Fejlesztéséért Alapítvány és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) veszprémi szervezete által rendezett Híd a generációk között című keresztény könnyűzenei találkozó és közéleti workshop részeként tartották. Programjaik célja a keresztény kultúra népszerűsítése és generációk összekötése - mondta Halmay Gábor, az IKSZ helyi elnöke.

Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a keresztény értékrend összehozza az embereket. Megjegyezte: akkor működik jól egy város és térség, ha a fiatalok és az idősek együtt tudnak gondolkodni jövőjükről.

A Kereszt-tűzben című kiállítás az intézmény tájékoztatása szerint február 25-ig díjmentesen látogatható a veszprémi Hangvilla egyik kamaratermében.

Borítókép: Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára beszédet mond a Kereszt-tűzben című vándorkiállítás megnyitóján a veszprémi Hangvilla rendezvényközpontban 2022. január 30-án (Vasvári Tamás/MTI)