Mint a hangfelvételből ismert: Kiss László polgármester sajátos alkut kötött, hogy a zöldterület egy részén lakóparkok épülhessenek. Ezt a döntést változtatta meg az óbudai képviselő-testület, a kérdés továbbra is az, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szándékában áll-e a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a kerületi javaslatot, hogy végleg és teljes egészében zöld maradjon a közel kilencvenhektáros terület - írja a Magyar Nemzet.

"Másodjára terjesztettük be a javaslatunkat az óbudai képviselő-testület elé, első alkalommal novemberben még a baloldali városvezetés vette le a napirendről, majd utána tört ki az Anonymus-botrány a Mocsárosdűlő beépítésével kapcsolatban. Decemberben a teljes terület védetté nyilvánítását újra előterjesztettük, végül a baloldal kényszerhelyzetben megszavazta a javaslatunkat" – mondta el a Magyar Nemzetnek Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere, jelenlegi kormánypárti önkormányzati képviselő. A fideszes képviselő leszögezte:

a teljes terület védetté nyilvánításával a helyi helyhatóságnál mindent megtettek, a továbbiakban Karácsony Gergely főpolgármesternek kell a kérdést napirendre tűznie a fővárosi közgyűlésben.

"Szorgalmazni fogom a főpolgármester úrnál, hogy minél hamarabb történjen meg, továbbá egyeztetni fogok a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióval is, hogy ezt ők is sürgessék meg a fővárosnál" – mondta el Bús, aki leszögezte: akár a Fidesz is benyújthatja az előterjesztést, amennyiben a főpolgármester ezt nem teszi meg. A sorrend, hogy a kerületi határozatról tájékoztatni kell a főpolgármestert, ez alapján lehet a fővárosi közgyűlés elé terjeszteni a javaslatot.

Karácsony természetesen dönthet úgy, hogy nem teszi, de akkor szembemegy a kerületi akarattal. Karácsony és Szabó Tímea (Párbeszéd) óbudai országgyűlési képviselő végig azzal kampányoltak, hogy megvédték a Mocsárosdűlőt, de hallgattak arról, hogy majdnem háromszázezer négyzetmétert beépítenének.

Mi azért küzdünk, hogy a Mocsárősdűlő teljes területe védve legyen, nemcsak a hatszázezer négyzetméter – emlékeztetett Óbuda korábbi polgármestere, aki a korábbi ciklusban is kiállt a zöldterület mellett. Jelenleg is zajlik az aláírásgyűjtés azért, hogy a Mocsárosdűlőt ne lehessen beépíteni. A petíció sikeres, jobb és baloldali szimpatizánsok is közös ügyüknek tekintik az óbudai zöldterületet.

Az igazság az, hogy még az előző ciklusban a teljes területre változtatási tilalmat rendeltem el. Karácsony Gergely megpróbálja saját neve alatt eladni, ő úgy kampányolt, hogy megvédi a Mocsárosdűlőt, de eddig semmitől sem védte meg, mert – mint tudjuk – idáig is zöldterület volt, és senki sem akarta beépíteni.

Rendszeres kampánytechnika náluk, ez az óbudai képviselőjüknél, Szabó Tímeánál is megfigyelhető, hogy keresnek valamit, és ráfogják, hogy a Fidesztől meg kell védeni – mutatott rá a baloldali politikai fogásokra a fideszes politikus, aki emlékeztetett: ilyen volt a Hajógyári-sziget állítólagos beépítése is, ugyanezt játsszák el most a Mocsárosdűlővel.

Bús aláhúzta: a baloldalnál van valós szándék a beépítésre, mindez az Anonymus által kiszivárogtatott felvételből egyértelműen kiderült. A valóságban csak hatszázezer négyzetmétert vontak ki a tartalék lakásépítési övezetből, háromszázezret meghagytak, amelynek a beépítésére már konkrét tervek álltak rendelkezésre, és tárgyalások folytak az eladásról. A kormánypárti politikus szerint nem is viselne el a kerület egy ekkora mértékű beépítést.

Azzal kapcsolatban, hogy mikor terjeszti a főpolgármester a közgyűlés elé az óbudai döntést, kérdéseinket elküldtük a Főpolgármesteri Hivatalnak, de lapzártánkig még nem érkezett válasz.

Mint a Magyar Nemzet megírta: korábban a főváros tagadta, hogy értékesítenék a Mocsárősdűlő egy részét, ám mint egy hónapja kiderült, a látványterveken is látszik, hogy a zöldövezeti terület jelentős részének beépítésével számolt a főváros. Mindezt alátámasztják Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetőjének Anonymus által kiszivárogtatott mondatai, amely szerint a védett területen több százezer négyzetméternyi ingatlan épülhetne, az építési szabályzatot pedig a befektetők érdekeihez igazítanák, és a ma még háborítatlan zöldingatlant akkor is beépítenék, ha ez helyi ellenállásba ütközne.

Borítókép: Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke a Petőfi Sándor-emlékévről tartott sajtótájékoztatón az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében 2021. június 1-jén.