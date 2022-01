Élőben jelentkezett Moszkvából Szijjártó Péter. A miniszter elmondta:

a 12. és egyben legfontosabb találkozóra kerül sor holnap Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között.

A megbeszélést magyar idő szerint holnap délben tartják.

A külügyi tárca közleménye szerint egyebek mellett

tárgyalni fognak a magyar-orosz hosszú távú gázvásárlási megállapodás esetleges kibővítéséről, ugyanis a jelenlegi helyzetben minél szélesebb körű egy ilyen szerződés, annál jobban jár egy ország. Téma lesz továbbá a paksi bővítés, minthogy öt-hat rendkívül fontos engedélykérelem már az Országos Atomenergia Hivatal előtt van, és pozitív elbírálás esetén a beruházást tavasszal át lehet léptetni a létesítési fázisba - közölte Szijjártó Péter oroszországi élő bejelentkezésében. Szó lesz még élelmiszeripari és űripari kérdésekről, valamint a légiközlekedési és vasúti szállítási együttműködésről is.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor magyar idő szerint délben kezdődő tárgyalásával párhuzamosan Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval tárgyal nagyjából egy hónappal az utolsó ilyen alkalmat követően.

Túl sok minden történt ez alatt az egy hónap alatt is. Komoly biztonsági kihívásokkal néz szembe Európa, ha a Kelet és Nyugat közötti vitát nem tudjuk kulturáltan, a kölcsönös tiszteletre alapítva, párbeszéd alapján elrendezni

- jelentette ki Szijjártó Péter a tárca közleménye szerint.

A miniszter arról is beszélt, hogy tizenkettedik alkalommal találkozik kedden Orbán Viktor kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és a jelenlegi kiélezett európai helyzet miatt ez lesz a felek eddigi legfontosabb egyeztetése.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy noha rendszeres a konzultáció a két ország vezetője között, ennyire kiélezett helyzetben még nem került sor csúcstalálkozóra, ezért a holnapi tárgyalásoknak az eddigieknél is nagyobb jelentősége lehet.

A találkozó fontosságát egyrészt az adja, hogy a történelmi tapasztalatok szerint amikor Kelet és Nyugat konfliktusba kerül, azon Közép-Európa mindig rajta veszít. Ezért Magyarországnak nemzetbiztonsági és stratégiai érdeke a helyzet diplomáciai rendezése. "Fontos a párbeszéd, mi ezért jöttünk" - emelte ki a külügyminiszter.

Hozzátette: Orbán Viktor miniszterelnök már egyeztetett az Európai Unió soros elnökségét betöltő Emmanuel Macron francia államfővel, illetve még este telefonon beszél Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral.

A találkozó jelentőségének másik oka, hogy a tavalyi volt a legsikeresebb év a magyar-orosz kétoldalú együttműködés szempontjából. Szijjártó Péter kiemelte: "megvannak idénre is azok a tervek, amelyek megvalósulása esetén a magyar emberek ismét sokat profitálhatnak abból, hogy Magyarország olyan külpolitikát folytat, amely tiszteletben tartja a szövetségesi kötelezettségeket, ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatok sikerére is komoly hangsúlyt helyez, például Oroszország vonatkozásában is".

Az eredmények között említette az "életmentő Szputnyik vakcinákat, biztonságot jelentő gázvásárlási megállapodást, a Kazahsztánban veszélybe került magyar állampolgárok evakuálását".