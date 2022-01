Ami mindenütt közös: a baloldal miniszterelnök-jelöltje – többnyire az érintettek vezetőinek felszólításai ellenére – egyszer sem kért bocsánatot, és körömszakadtáig ragaszkodik az egyszer már kimondott – remélhetőleg meggondolatlan – mondataihoz. A Metropol összegyűjtötte Márki-Zay Péter legemlékezetesebb sértéseit.

1. A falusi ember egyszerű és tudatlan

December elején kiderült, mennyire lenézi a baloldal miniszterelnök-jelöltje a falun élőket, akik szerinte „egyszerűek” és „tudatlanok”. A december 6-i Facebook videójában ez hangzott el. „Ha a pesti, belpesti liberálisoknak az érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy ’18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy fölvilágosítsák a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat.”

2. Hány zsidó van a Fideszben?

„A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés” – mondta január közepén Márki-Zay egy Facebook videójában, majd az ATV-ben hozzátette: „szokjanak hozzá, hogy ezekről őszintén fogunk beszélni”. Egy emberként ítélte el az elhangzottakat Szabó György, a MAZSÖK elnöke, Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány titkára, Róna Tamás, a ZSIMA elnöke és Breuer Péter, a Heti TV tulajdonos-igazgatója. A vállalhatatlan megnyilvánulást többen is Gyöngyösi Márton korábbi Jobbik elnökhelyettes zsidókat listázni kívánó parlamenti felszólalásával állították párhuzamba.

3. Számon kéne tartani, ki cigány, és ki nem

Egy szeptember közepén tartott nyilvános fórumon adta elő ötletét a baloldali kormányfőjelölt, hogy hivatalosan számon kéne tartani a cigányokat. „Nem ördögtől való lenne statisztikát vezetni arról, hogy ki a cigány és ki a nem cigány” – mondta. A segélyek helyett pedig úgy vélte, munkát kell adni a cigány embereknek, akiknek szerinte „azt kell bebizonyítani, hogy ugyanolyan magyar ember”.

4. Trágyával etetett, sötétben tartott gombák a rezsicsökkentés támogatói

Egy novemberi fórumon az illegális bevándorlás ellenzőiről és a rezsicsökkentés támogatóiról mondta azt, hogy sötétben tartott, trágyával etetett gombák. „Addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és trágyával etetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát: sötétben tartanak, és trágyával táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni” – mondta.

5. Fogyatékosnak lenni ciki

Az ellenzék miniszterelnök jelöltje január 23-i élő facebookos bejelentkezésében szitokszóként használta a „fogyatékos” szót. „Annyira fogyatékosak szegény fideszes propagandisták…” – így próbálta sértegetni Márki-Zay a jobboldali újságírókat. Az eset után öt nagy fogyatékosságügyi szervezet – az Autisták Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Siketvakok Országos Egyesülete – közös közleményben szólította fel Márki-Zayt bocsánatkérésre, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke pedig „visszataszítónak” nevezte a megnyilvánulást.

6. „Pusztulnak az idősek”… ez a jó irány!

Újévi köszöntőjében a baloldali politikus arról értekezett, hogy a járvány miatt „pusztulnak” az idősek, akik a Fideszre szavaznának, ezért 2022-ben több fiatal fog szavazni. Végül így sommázta a szomorú statisztikát: „az irány jó”. Pár nap múlva az ATV Egyenes Beszéd című műsorában sértődötten utasította el, hogy visszavonja a fenti kijelentést, ami után még a baloldali televízió műsorvezetője is elhatárolódott tőle.

7. Ostobák, akik egyetértenek a kormány határvédő politikájával

Márki-Zay a Jelen című hetilap YouTube-csatornáján sértegette novemberben a kormánypártok szavazóit. A migránsválság bagatellizálása közbeni igyekezetében Márki-Zay Péter nyilvánosan leostobázta mindazokat, akik egyetértenek a Fidesz magyar határokat védő politikájával. „Azt kell mondjam, hogy aki azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes, az tényleg ostoba” – jelentette ki.

8. Elmeháborodottak az aggódó szülők

Márki-Zay december elején az m1 híradójában nevezte elmeháborodottnak azokat az aggódó szülőket, akik a gyerekeiket az LMBTQ-propagandától féltik. Miközben arról beszélt, hogy eltörölné a gyermekvédelmi törvényt – ami a nemváltoztatást népszerűsítő médiatartalmaktól és a szülő hozzájárulása nélküli iskolai szexuális előadásoktól óvja a gyerekeket – a következőt mondta: „Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon, vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni?”

Az olvasók is elítélték az emberek sértegetését

„Sértegetheti-e az embereket egy politikus?” – tette fel a Metropol weboldalán a kérdést, hogy az olvasók is véleményt nyilváníthassanak a témában. A válaszadók 79 százaléka vélte úgy, hogy „Nem, erre semmilyen hatalomvágy nem jogosíthatja fel!”, 17 százaléka szavazott arra, hogy „Megteheti, de akkor számoljon a következményekkel”, és 4 százalék választotta a „Bezzeg, ha őt sértik meg, azonnal perre megy” lehetőséget.

Mindkét oldalon népszerűtlenek Márki-Zay gondolatai

A magyar választók döntő többsége szerint az egészségügy nem üzlet, nem kellene statisztikát vezetni a romákról, valamint egyetértenek a rezsicsökkentés jelenlegi formájával – derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből. A kutatás során négy, Márki-Zay Péter által megfogalmazott gondolatról kérdezték meg a válaszadókat. A vélemények a következőképpen alakultak:

„A jelenlegi rezsicsökkentést nem kellene fenntartani.” Nem ért egyet: 75%, egyetért: 19%.

„A mostani rezsicsökkentés helyett, ha magas a rezsi, kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni.” Nem ért egyet: 79%, egyetért: 17%.

„Statisztikát kellene vezetni arról, hogy ki a cigány és ki a nem cigány Magyarországon.” Nem ért egyet: 87%, egyetért: 8%.

„Jobb, ha az egészségügy üzlet, minthogyha nem üzlet.” Nem ért egyet: 81%, egyetért: 11%.