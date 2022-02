Az Európai Unió tagországainak belügyminiszterei rendkívüli találkozót tartanak a hétvégén, hogy "megvitassák az ukrajnai helyzetre adandó konkrét válaszokat" - jelentette be Gérald Darmanin francia belügyminiszter pénteken a Twitteren. A találkozó vasárnap délután 3 órakor Brüsszelben lesz.

A találkozó a tárcavezető szerint folytatása az uniós tagországok rendkívüli csúcstalálkozójának, amely péntek hajnalban ért véget.

"Több téma is napirenden lesz, köztük a humanitárius és biztonsági következményekre adandó európai válasz, valamint a megtorló intézkedések" - mondta az AFP hírügynökségnek az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét betöltő Franciaország egyik kormányzati forrása.

Az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői csütörtök este kezdődött és éjszakába nyúló rendkívüli csúcstalálkozójukon állapodtak meg az Oroszország elleni új szankciókról, amelyek hatálya az ország pénzügyi szektorára, energia- és közlekedési ágazatára, a kettős felhasználású termékekre, valamint az exportellenőrzésre és az exportfinanszírozásra, a vízumpolitikára és további orosz személyekre terjed ki.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, így a fővárosban is támadtak katonai célpontokat, repülőtereket, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókról döntött Oroszország ellen.