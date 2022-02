„Orbán Viktor szombati évértékelőjében arra világított rá, hogy Márki-Zay Péter valójában csak egy kirakatember, őt előtérbe tolva szeretne visszatérni a 2010 előtti világ Gyurcsány és Bajnai embereivel” – mondta Deák Dániel az Origónak nyilatkozva. Emlékeztetett: ez a modell látható a fővárosban is Karácsony Gergely alatt, ezt szeretnék most országos szintre is kiterjeszteni.

NEM VÉLETLEN, HOGY GYURCSÁNY TARTOTT ÉVÉRTÉKELŐ BESZÉDET ELŐSZÖR A BALOLDALON, HISZEN Ő AZ IGAZI FŐNÖK, Ő LESZ A LEGERŐSEBB FRAKCIÓVEZETŐ A BALOLDALON, Ő AKAR VALÓJÁBAN KORMÁNYOZNI

– fogalmazott a politológus.

A gazdaság helyzetéről is részletesen beszámolt a miniszterelnök. Ennek kapcsán Deák Dániel kiemelte,

A MAGYAR GAZDASÁG VÁLSÁGÁLLÓVÁ VÁLT, ÍGY A 2008-AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁGGAL ELLENTÉTBEN MOST NEM MEGSZORÍTÁSOK VANNAK, HANEM MINDEN TÁRSADALMI CSOPORT TÖBBLETFORRÁSOKAT KAP: 13. HAVI NYUGDÍJ, SZJA-VISSZATÉRÍTÉS, ADÓMENTESSÉG A FIATALOKNAK ÉS BÉREMELÉSEK.

Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt 12 évben sikeres volt a gazdaságpolitika. Hozzátette, Orbán Viktor arra utalt a beszédében, hogy

HA A BALOLDAL KERÜL KORMÁNYRA, ENNEK VÉGE, ISMÉT ELVENNÉK A PÉNZT AZ EMBEREKTŐL.

„Ez nem alaptalan félelem, hiszen Márki-Zay Péter és a baloldal is rengetegszer támadta a gazdaságpolitikai intézkedéseket, mint például a most meghosszabbított benzinárstopot” – jegyezte meg a politológus.

Az ukrán helyzet kapcsán fontos elem volt, hogy a magyar kormányfő kiemelte: Magyarország felkészült egy esetleges háborús konfliktusra is, elkészült az ezzel kapcsolatos akcióterv.

„A magyar külpolitika jó irányt képvisel: a NATO és a nyugati szövetségesi rendszer tagjaként fontosnak tartja az erős, pragmatikus viszony fenntartását a keleti hatalmakkal. Orbán moszkvai látogatása ennek jegyében egy békemisszió volt, azóta egymásnak adják a kilincset Moszkvában a nyugati vezetők”– emlékeztetett az elemző.

Deák Dániel kiemelte, hangsúlyos elem volt Orbán beszédében, hogy ezekben a válságokkal teli időszakokban – migrációs válság, koronavírus-járvány, gazdasági válság – olyan kormányra van szüksége Magyarországnak, amely válságálló, meg tudja védeni hazánkat ezektől a kihívásoktól. Az elemző szerint

A BALOLDAL ERRE KÉPTELEN LENNE, HISZEN A KOALÍCIÓS FESZÜLTSÉGEK KÉPTELENNÉ TENNÉK ŐKET A GYORS REAGÁLÁSRA, AMI EGY VÁLSÁGGAL TELI IDŐSZAKBAN ELKERÜLHETETLEN.

Ezzel szemben a nemzeti oldal már többször bizonyította, hogy sikeres a válságkezelésben, ezt a legfrissebb gazdasági adatok is visszaigazolják, jegyezte meg a politológus.

A miniszterelnök beindította a választási kampányidőszakot, már csak 50 nap van hátra április 3-ig, amikor a magyarok dönthetnek arról, hogy Magyarország menjen tovább előre vagy visszaforduljon hátra, a Gyurcsány-féle 2010 előtti világba

– összegzett Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédet tart a Várkert Bazárban, 2022. február 12-én