Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója prezentálta a Magyarország 2021-es nemzetközi sajtóképéről készült elemzést, amely 18 országban 15 különböző nyelven megjelent, összesen 103 politikailag releváns sajtótermék mintegy 10 955 Magyarországról szóló híranyagát szemlézte. A tanulmányból kiderült, hogy

a közép-európai régió jellemzően kiegyensúlyozott beszámolóival ellentétben a nyugati sajtóban az egyoldalúan negatív képet festő sajtómegjelenések túlsúlya jellemző. Míg egyes nyugati országokban 70 százalék feletti a Magyarország-kritikus híradások aránya, addig a szomszédos országokban nagyjából megegyezik a pozitív és negatív hírközlések száma.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a német közmédia Magyarországgal foglalkozó mintegy 126 híradását elemző tanulmány következtetéseit ismertette. Az általa bemutatott példák rámutattak az aránytalan témaszelekció, az egyoldalú beszámolók és manipulatív tudósítások rendszeresen alkalmazott tisztességtelen módszereire, amelyek nem tették lehetővé, hogy a német állampolgárok objektív képet kapjanak hazánkról.

Az elfogultság egyik számszerű példája, hogy 2021-ben a Magyarországról szóló tudósításokban mindössze 11 kormánypárti és 62 kormánykritikus megszólaló kapott szót.

Kovács Zoltán államtitkár kifejtette, hogy a kormányzati munkát az ellenszél ellenére nem az határozza meg, hogy mit mondanak hazánkról Nyugaton. Kiemelte, hogy a nemzetközi nyilvánosság elemzésében is ismertetett körülményei között kell megteremteni a feltételeket, hogy a magyar kormány érvei is láthatóvá váljanak. Kritikával illette azt a felelőtlen ellenzéki kommunikációt, amely hangzatos retorikai elemeikkel sodorja veszélybe Magyarország nemzetközi pozícióit, ahogyan az történik az ukrán-orosz konfliktus esetében is.

A világsajtó 2021-es teljes médiakörképe itt érhető el.

A német közmédia Magyarországról készített 2021-es híradásainak teljes elemzése itt érhető el.