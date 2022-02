"Ostoba", "aberrált", ezt a két jelzőt előszeretettel használja Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon gombaszakértője, hogy különböző társadalmi csoportokat sértegessen. A kampány kezdetével Márki-Zay Péter zavaros ideológiai gondolkodása egyre jobban látszik, legutóbb arról beszélt, hogy a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli. Nos a baloldal miniszterelnök-jelöltje a fent említett szavakkal a gyermekvédelmi népszavazást is illette már, többször is. Sőt, arra is biztatta az embereket, hogy tépjék össze a szavazólapot. A Mediaworks Hírcentrum összegyűjtött 5 olyan megnyilvánulást, amelyben Márki-Zay Péter a gyermekvédelmi népszavazás ellen szólalt fel.