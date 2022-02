Házkutatást tartottak ma a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai központjában. Az ügy hátteréről több részletet is megtudott a Mediaworks Hírcentrum a hatóságtól. Először is azt, hogy a NAV tavaly év elején indított nyomozást, mégpedig különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. A hatóság nyomozóit a szervezet adóigazgatási munkatársai értesítették arról, hogy az Oltalom adóügyei nincsenek rendben.

A büntetőeljárásban szükségessé vált bizonyos okiratok felkutatása és lefoglalása, a nyomozók ezért keresték fel hétfőn az Oltalom Dankó utcai irodáit, helyiségeit.

A NAV egyéb információt - a nyomozás érdekeire hivatkozva - nem árult el, ennek ellenére több részlet is kiderült. Elsődlegesen is az, hogy negyedmilliárd forintról van szó. Maga az Oltalom tudatta a közösségi médiában, hogy a NAV 246 millió forintot követel tőlük, legnagyobb részt járuléktartozás miatt. A Medaiworks Hírcentruma más forrásból úgy értesült, hogy Iványi Gáborék negyedmilliárdos tartozása a bérkifizetésekkel összefüggésben keletkezett, másképpen mondva az Oltalom nem fizette be munkavállalói után maradéktalanul a járulékot. Ezzel viszont nem csak a közkasszát érhette kár, hanem adott esetben az egyes alkalmazottakat is. Ilyen esetben a munkáltató szabályszegésétől függően veszélybe kerülhet az érintett munkavállalók egészségügyi ellátása, ahogy gondok adódhatnak a nyugdíjuk körül is.

A Hírcentrum forrásai azt is megjegyezték, hogy a NAV az utóbbi egy-két évben nagy erőket összpontosít a feketefoglalkoztatás felszámolására, így nagy hatósági figyelem irányul azokra a munkáltatókra, amelyek nem jelentik be alkalmazottaikat, vagy a közterheket nem fizetik meg megfelelően.

