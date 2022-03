Cikkünk frissül!

Semjén Zsolt: ha egy magyar közösség valahol veszélybe kerül, "Magyarország hazavárja őket"

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Vásárosnaményban járt, ahol adományszállítmányt adott át az Ukrajnából érkező menekülteket segítő karitatív szervezeteknek. Az eseményen az orosz-ukrán háborúra utalva Semjén Zsolt azt mondta, egyrészt szomorú és megrendítő érzés, hogy a harcok elől menekülőknek kell segíteni, másrészt "felemelő és heroikus" is, hiszen az egész ország megmozdult: karitatív szervezetek, egyházak, családok segítenek a bajbajutottakon.

A nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, Kárpátaljáról a magyarok "hazajönnek, hazamenekülnek" Magyarországra, mert ők itt otthon vannak, a legtermészetesebb, ha egy magyar közösség valahol veszélybe kerül, akkor Magyarország hazavárja őket".

Megjegyezte, az Ukrajnából Magyarországra menekülő ukránokat és bármilyen, harmadik országbeli, Ukrajnában jogszerűen tartózkodókat -, "itt baráti szeretettel várjuk, segítünk nekik".

Megerősítette, mindenkiről gondoskodunk, a kormány segítséget nyújt az itt maradóknak munkát találni.

Semjén Zsolt az eseményen két teherautónyi adományt adott át menekülteket segítő szervezeteknek, a Magyar Vöröskeresztnek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.

Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök-helyettes megjegyezte, az adomány egy részét a vajdasági magyar közösség gyűjtötte össze és küldte el Vásárosnaményba.

"Ez mutatja azt a szolidaritást, amely a magyar nemzetrészek között van" - mondta Semjén Zsolt, hozzátéve, ahogyan a többi nemzetrész segíti a bajba jutott nemzetrészt, szolidaritásból, emberségből és magyarságból mutat példát minden magyarnak.

Borrell: az ukrán-orosz konfliktusnak csakis Putyin elnök tud véget vetni

Az ukrán-orosz konfliktusnak csakis Vlagyimir Putyin orosz elnök tud véget vetni, mert ez az ő háborúja

- jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője péntek este, az uniós tagországok külügyminisztereinek rendkívüli tanácskozását követő sajtókonferencián.

Borrell véleménye szerint a háború nem a kelet és nyugat közötti szembenállásról szól, és nem is új hidegháború kirobbantásáról, hanem arról, hogy az Európai Uniónak és szövetségeseinek meg kell védeniük egy ország szuverenitását, területi integritását és a nemzetközi jogot.

"Mi nem vagyunk az orosz nép ellenségei, az Oroszország elleni uniós szankciók arra szolgálnak, hogy hatástalanítsuk a Kreml háborús gépezetét" - fogalmazott Borrell. Hozzátette ugyanakkor, hogy "a büntetőintézkedések olyanokra is hatással lesznek, akik nem tartoznak a Kreml belső köreihez, tehát az egyszerű emberek is el fogják szenvedni Putyin háborújának következményeit".

Újságírói kérdésre válaszolva, azt is elmondta, hogy a szankciókat a háború miatt vezették be, és nem azzal az indíttatással, hogy rendszerváltás történjék Oroszországban. "A cél az ország gazdasági meggyöngítése, és Ukrajna pozíciójának megerősítése a tárgyalások során" - fűzte hozzá. Kijelentette azt is, hogy ha a helyzet úgy kívánja, további szankciókat foganatosítanak Oroszország ellen, például növelik a szankciós listára helyezett bankok számát. De felhívta a figyelmet arra is, hogy a már érvényben lévő büntetőintézkedések teljes végrehajtására kell most koncentrálni.

Borrell a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet, hogy az orosz erők a polgári lakosságot is célba vették, civil infrastruktúrákat semmisítenek meg. "Úgy tűnik, egész Ukrajnát el akarják pusztítani" -jegyezte meg. Mint mondta, a humanitárius helyzet egyre nehezebbé válik, a menekültek száma egyre növekszik.

A főképviselő humanitárius folyosók megnyitásra szólította fel Oroszországot, és kiemelte, hogy az EU még több támogatást nyújt majd a frontvonalban lévő uniós tagállamoknak.

Már több mint 140 ezer menekült érkezett Magyarországra

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, hogy az ENSZ becslése szerint ez a szám a 250 ezret is eléri majd.

Kiemelte:

a jövőbeli menekültek száma attól függ, hogy az orosz-ukrán háború egyre súlyosabbá váló cselekményei milyen mértékben terjednek ki Ukrajna nyugati részeire.

A kormány kötelességének érzi, hogy védelmet nyújtson azon embereknek, akik "a háború poklából menekülnek át az első biztonságos országba, Magyarországra" - jelentette ki a belbiztonsági főtanácsadó.

Bakondi György hangsúlyozta: Magyarország nem várt az Európai Unióra, hanem saját erőforrásaiból, állami és állampolgári adakozásból elkezdte a menekültek segítését, sikerrel.

Német autógyárak csökkentik a gyártást a háború okozta alkatrészhiány miatt

Az ukrajnai háború súlyosan érinti az ottani autóipari beszállítókat, és általuk a BMW, az Audi és az MAN bajorországi üzemeit is. A termelés nagy része leáll a következő napokban – közölték pénteken a vállalat szóvivői. A fő gondot az jelenti, hogy az ukrajnai üzemek nem tudnak kábelkötegeket szállítani.

Kijevben bombáznak az oroszok

Щойно Київ зазнав авіаційної атаки. pic.twitter.com/lpGyqd0iqe — Алчевськ UA🇺🇦 (@AlchevskUA) March 4, 2022

Vége az orosz facebookozásnak

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) elrendelte pénteken a Facebook közösségi média oroszországi működésének blokkolását, mert szerinte az hátrányosan megkülönbözteti az orosz médiumokat. A hivatal a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson jelentette be az intézkedést.

Rossz bánásmódról számolnak be Ukrajnából menekülő afrikai diákok

Ukrán katonák fegyvert szegezve szállították le a vonatról az országból menekülő Oduola Adebowale nigériai egyetemistát és a társait – ezt maga az orvostanhallgató Adebowale mondta el a Reuters brit hírügynökségnek a nigériai Abujába érkezve pénteken.

Az ukrán katonák arra hivatkoztak, hogy csak terhes nőket engednek felszállni a Lemberg és a lengyel határ között közlekedő vonatra, de az egyetemisták látták, amint több terhes afrikai nőt is megállítanak.

– Amikor megkérdeztük, miért teszik ezt, fegyvert fogtak ránk – mondta az egyetemista, akinek végül sikerült kijutnia Ukrajnából.

Adebowale végül több órát várt a vonatra Lembergben, majd engedélyt kapott, hogy Romániába utazzék. Egyike volt annak a 415 diáknak, aki a nigériai kormány bérelte repülőgépen utazott Bukarestből Abujába. A nigériai kormány Lengyelországba és Magyarországra is küldött gépeket az állampolgárai kimenekítésére.

Több külföldi diák is panaszkodott hasonlóra a közösségi médiában, mondván, hogy rosszul bántak velük, és a sor végére állították őket, amikor megpróbáltak az orosz invázió elől elmenekülni Ukrajnából.

A Reuters nem tudta független forrással megerősíttetni, hogy ázsiai és afrikai diákokat leszállítottak a vonatokról, feltartották őket a határon, és a hosszú sorok végére állították őket. Az ukrán rendőrség és határőrség egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Az egyik, Varsóban várakozó diák, a 25 éves menedzserszakos Alexander Orah internetes kapcsolat segítségével elmondta a Reutersnak, hogy őt és két társát a rendőrök kirángatták az egyik kijevi vonatról, arra hivatkozva, hogy az az ukránoknak van fenntartva. Végül felengedték őket egy, a lengyel határon fekvő Medikába tartó vonatra, ott viszont a határőrök azt közölték velük, hogy az afrikaiaknak, dél-ázsiaiaknak és araboknak másik, romániai átkelőt kell igénybe venniük. Amikor ennek ellenszegültek, a határőrök úttorlasszal próbálták megakadályozni az átlépésüket, és rájuk szegezték a fegyverüket. A Reuters ezt a beszámolót sem tudta független forrásból megerősíttetni.

Minden gabonakivitelt megtilt Magyarország

Még pénteken megtilt minden gabonakivitelt a kormány az Ukrajna ellen indított orosz háború okozta áremelkedések miatt – írja a Világgazdaság Nagy István agrárminiszter RTL Klubnak adott nyilatkozata nyomán. A tárcavezető szerint az erről szóló rendelet még pénteken megjelenik a Magyar Közlönyben.

Kárpátaljára utazott mind a négy magyarországi református püspök

A magyarországi reformátusok támogatásáról biztosította a kárpátaljai testvéreket a négy magyarországi református püspök Beregszászon. Balog Zoltán, a Zsinat lelkészi elnöke; Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke és Pásztor Dániel, tiszáninneni püspök alkotta delegáció találkozott Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyház püspökével és Viktor Mikitával, Kárpátalja kormányzójával is.

A beregszászi református templomban tartott istentiszteleten és közös könyörgésen részt vett Novák Katalin, a Magyar Református Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete is. A szervezet a háború kirobbanása óta segíti a menekülőket és a Kárpátalján maradókat. Az adományok mellett a püspökök száz új református énekeskönyvet is vittek a beregszászi reformátusoknak.

Hétvégén folytatódhatnak a béketárgyalások

Ukrajna arra számít, hogy a hét végén meg lehet tartani a harmadik fordulót az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon

– közölte pénteken Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója, a küldöttség tagja.

További szankciók jönnek, ha nem lesz tűzszünet

A G7-ek külügyminiszterei pénteken megállapodtak abban, hogy újabb szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, amennyiben Moszkva nem hagyja abba Ukrajna támadását – mondta Josimasza Hajasi japán külügyminiszter a Reutersnek.

Putyin elmagyarázta Scholznak Moszkva céljait

A német kancellár, Olaf Scholz telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és arra kérte: minden katonai hadműveletet azonnal állítson le Ukrajnában. Scholz azt is elmondta Putyinnak: engedjen be segélyszállítmányokat a háború sújtotta városokba.

Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország kész a párbeszédre minden féllel, aki békét akar Ukrajnában, az orosz feltételek maradéktalan teljesítése esetén.

Magyarország segít – Híd Kárpátaljáért

Az összefogás 1357-es adományvonalán és számlaszámán eddig több mint 400 millió forint felajánlás érkezett.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Humanitárius Tanács ülése után sajtótájékoztatót tartott Gyulai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével és Deutsch Tamással, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökével a Magyar Olimpiai Bizottság székházában.

A magyar sporttársadalom résztvevői összefogtak és támogatják a Híd Kárpátaljáért összefogást. A magyar sportolók sikerei sokszor adnak okot a közös örömre, és felemelő azt is látni, hogy a bajban is mindig készek segítséget nyújtani.

Szentkirályi Alexandra köszönetet mondott a magyar sportszervezetek tagjainak is és mindenkinek aki csatlakozik a közös összefogáshoz.

Borítókép: Illusztrációfotó / Somogyi Hírlap / Lang Róbert