Cikkünk frissül!

Történelmi újjáépítésre készül az ukrán elnök

Bár még nem ért véget az orosz-ukrán háború, az ukrán elnök legutóbbi videóbeszédében kijelentette: már dolgoznak a háború utáni helyreállítási programokon.

– Megígérem mindenkinek, minden ukránnak, aki elvesztette otthonát, hogy az állam mindent helyreállít!

Bízom benne, hogy gyorsan sikerül újjáépíteni államunkat, bármekkora legyen is a kár. Történelmi újjáépítés lesz. Egy projekt, amely éppúgy inspirálja a világot, mint a szabadságunkért folytatott harcunk – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Panamai hajókat ért rakétatalálat

Panama szerdán azt jelentette be, hogy a zászlaja alatt közlekedő három hajót rakétatalálat ért a Fekete-tengeren az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta. Senki nem sebesült meg, de az egyik hajó elsüllyedt – tájékoztatott a közép-amerikai ország tengerhajózási hivatala.

Az ukrán vezérkar csütörtökre virradóra közölte, hogy az orosz haditengerészet továbbra is blokkolja a közlekedést a Fekete-tenger északnyugati részén. Korábban Kijev arról számolt be, hogy emiatt már mintegy 100 hajó rekedt ukrán kikötőkben, illetve felségvizeken.

Összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A ENSZ több tagállama kezdeményezték New Yorkban helyi idő szerint szerdán, hogy az ukrajnai háború fejleményei miatt másnap tartson rendkívüli ülést a világszervezet Biztonsági Tanácsa. Erre szerintük elsősorban a romló humanitárius helyzet miatt van szükség.

A brit ENSZ-misszió a kérést bejelentve úgy fogalmazott: az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszország háborús bűnöket követ el, mert civileket is célba vesz.

A BT-ben Oroszország is köröztet egy határozati javaslatot, amely a "sérülékeny helyzetben lévő" ukrajnai civilek védelmére, továbbá a humanitárius segítség és a távozni kívánó lakosság útjának szabaddá tételére szólítana fel, de anélkül, hogy megemlítené Moszkva felelősségét a háborús helyzet kialakulásában. A javaslatról várhatóan pénteken szavaznak is a tanácsban, de diplomaták szerint nincs igazán esély arra, hogy elfogadják, mert nem szólít fel a harcok beszüntetésére és az orosz csapatok kivonására.

Egy másik, francia-mexikói javaslatot, amely azonnali tűzszünetre szólít Ukrajnában, rámutatva a humanitárius helyzet súlyosságára, a tervek szerint az ENSZ Közgyűlése vitat majd meg, mert a BT-ben orosz vétó fenyegeti.

Az orosz elnök leszámolna az árulókkal

Vlagyimir Putyin azzal vádolta a nyugatot, hogy el akarja pusztítani Oroszországot, de a belső ellenségnek is üzent legújabb videójában. Az orosz elnök fogadkozott: megtisztítja Oroszországot a söpredéktől és az árulóktól – írja a Bloomberg. Putyin hozzátette: az orosz emberek mindig is felismerték az igazi hazafikat és az árulókat is a soraikban, és utóbbiakat kivetették maguk közül, „mint egy muslincát, amely véletlenül repült a szájukba”. Ennél is messzebb ment, amikor azt mondta:



Meg vagyok győződve arról, hogy a társadalmunkat csak megerősíti ez a természetes és szükséges öntisztulás, megerősíti a szolidaritásunkat, az összetartásunkat.

A Bloomberg emlékeztetett: Oroszországon belül is egyre többen éles kritikát fogalmaznak meg az Ukrajna ellen indított háborúval kapcsolatban. Moszkva az inváziót „különleges hadműveletnek” nevezi, és azt állítja: az Ukrajnától elszakadni kívánó területek oroszajkú lakosságát védi az „ukrán fasisztákkal szemben”. A Kreml ragaszkodik álláspontjához, hogy polgári célpontokat nem támad, civilekre nem lő.

Bulgáriából vagy Szlovákiából kaphatnak erős légvédelmet az ukránok

Az Egyesült Államok védelmi minisztere bolgár, illetve szlovák kollégájával tárgyal a héten arról, hogy a birtokukban lévő S-300-as típusú rakétarendszerekből adjanak az ukránoknak. A szovjet gyártmányú, nagy hatótávolságú föld-levegő rakéták kezelését az ukrán hadsereg jól ismeri, így kézenfekvő lenne ezeket adni az ukránoknak.

Az Egyesült Államok harci drónokat küld Ukrajnába

Washington először küld repülőket Ukrajnának azóta, hogy február 24-én az orosz támadást indítottak. A hadieszköz-támogatás is része annak a csaknem egymilliárd dolláros hadisegélynek, amelyet Joe Biden jelentett be szerdán. A támogatás részeként az ukránok légvédelmi rendszereket és páncéltörőket is kapnak – írja a Financial Times. A lapnak nyilatkozó amerikai védelmi minisztériumi forrás szerint ütőképes drónokat küldenek, de személyzetet nem.