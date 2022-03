Hétfőn történt az orosz-ukrán háborúban

Bevásárlóközpont pusztult el Kijevben hajnalban

Mariupol eleste küszöbön áll, de nem teszik le a fegyvert

Ismét Nyugat-Ukrajnát lőtte Oroszország

Mariupol kulcsfontosságú az orosz inváziónak

Az olajembargóról dönthet az EU

Ismét 300 dolláros olajárral riogat Oroszország

Hétfőn is folytatódnak a béketárgyalások

Tüntetők közé lőttek az oroszok az egyik elfoglalt városban

Az orosz erők által megszállt dél-ukrajnai Herszonban erővel zavarták szét a helyiek Ukrajna-barát tüntetését, a jelentések szerint többen megsérültek, számuk egyelőre nem ismert. A Moszt helyi hírportál szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy a több száz tüntető ellen tömegoszlató gránátokat vetettek be az orosz csapatok. Az Ukrajinszka Pravda saját forrásokra hivatkozva azt írta, hogy tüzet is nyitottak a demonstrálókra, a Moszt szerint a levegőbe lőttek. Herszonban a város elfoglalása óta szinte mindennap tüntetnek a helyiek az orosz megszállás ellen.

A nyugat-ukrajnai Rivne megyében két rakétacsapást mértek hétfőn egy katonai lőtérre. Áldozatokról egyelőre nincs információ.

Az orosz haditengerészet Odessza külvárosát lőtte - videó

Ukrajna legnagyobb kikötővárosának, Odesszának a hatóságai szerint a Fekete-tengeren állomásozó orosz haditengerészet erői lakóházakat lőttek a város külterületén - írja a BBC.

EZ AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY LAKÓHÁZAKAT ÉRT KÖZVETLEN TÁMADÁS A VÁROSBAN.

Az ukrán hatóságok szerint nincs halálos áldozat.

Náci koncentrációs tábort túlélt 96 éves férfi halt meg Harkov bombázásában

A németországi Buchenwald Emlékközpont igazgatósága közölte, hogy egy férfi, aki a második világháború idején több koncentrációs tábort is túlélt, rokonai szerint előző hét pénteken meghalt az otthonát ért bombatámadásban az ukrajnai Harkov városában.

A 96 éves Borisz Romancsenko a Buchenwald-Dora Nemzetközi Bizottság alelnöke is volt, emellett aktívan kampányolt, hogy a nácizmus bűnei ne merüljenek feledésbe - írja a BBC.

1/2

Wie wir von Angehörigen erfahren haben, wurde unser Freund Boris Romantschenko, der die KZs #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora und #BergenBelsen überlebt hatte, am vergangenen Freitag bei einem Bombenangriff auf sein Wohnhaus in #Charkiw getötet. Wir sind zutiefst bestürzt. pic.twitter.com/SOMAdpQn35 — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

Miniszterelnökség: már az első délelőtt több száz menekülőnek segítettek a humanitárius tranzitponton

Már az első délelőtt több száz menekülőnek segítettek a budapesti BOK csarnokban hétfőn megnyitott humanitárius tranzitponton - közölte a Miniszterelnökség hétfő délután.

Kiemelték, hogy a tranzitpont szívesen látja további ukrán tolmácsok és önkéntesek jelentkezését is. Továbbá a lakosságot arra kérik, hogy az adományokat ne a BOK csarnokba, hanem továbbra is a karitatív szervezeteknek juttassák el.

Azt írták: a BOK csarnokban kulturált körülmények között több órát is eltölthetnek a menekülők. Az éjjel-nappal nyitva tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, utazásszervezést, internetelérhetőséget biztosít számukra a kormány a karitatív szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve.

A MÁV kihelyezett nemzetközi jegypénztárat üzemeltet a tranzitponton, ahol a menekülők átvehetik szolidaritási jegyüket. A tranzitponton segítenek nekik eljutni a pályaudvarokra vagy a Liszt Ferenc-repülőtérre is. A menekültek szállításához szükséges buszokat a Budapesti Közlekedési Központ és a Volánbusz biztosítja.

Kitértek arra is, hogy akik csak néhány napig akarnak Magyarországon maradni, azok számára a humanitárius szervezetek biztosítanak szállást. Azok elhelyezéséről pedig, akik tartósan maradnának, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gondoskodik, a megyei védelmi bizottságokkal együttműködve.

A kisgyermekes anyák számára baba-mama-sarkot, a gyermekeknek játszósarkot alakítottak ki. Akik hosszabb távon Magyarországon képzelik el az életüket, azok munkalehetőségekről is tájékoztatást kaphatnak a BOK csarnokban - áll a közleményben.

Borítókép: Ukrán katonák és biztonsági alakulatok tagjai egy orosz rakétatámadásban megsérült lakóháznál Kijevben 2022. március 20-án.